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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تدفع 340 مليون دولار لتسوية قضية الضرائب الايطالية

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:00
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أعلنت النيابة العامة في ميلانو اليوم أنها تخطط لإسقاط قضية مرفوعة ضد القسم الأوروبي لشركة غوغل بعد أن وافقت الشركة على دفع 326 مليون يورو أي ما يعادل (340 مليون دولار) لتسوية مطالبة ضريبية.

وقال محامو ميلانو - في بيان بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي - إن الاتفاقية تشمل الفترة بين 2015 و2019 ، وتغطي العقوبات والغرامات والفوائد.
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وفي وقت سابق من العام الماضي، أفادت مصاد إعلامية أخرى أن إيطاليا طلبت من جوجل دفع مليار يورو كضرائب غير مدفوعة وغرامات، وذلك بعد سبع سنوات من تسوية الشركة الأمريكية نزاعًا ضريبيًا بارزًا مع السلطات في روما.

وكان المدعون في ميلانو قد اتهموا جوجل بعدم تقديم وإيداع الضرائب على الإيرادات التي جنتها في إيطاليا، استنادًا إلى البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الشركة في البلاد.
وفي عام 2017، دفعت غوغل 306 ملايين يورو لتسوية قضية سابقة أثبتت أن لها وجودًا دائمًا في إيطاليا.
(اليوم السابع)
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