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وفيما يلي اختلافات رئيسية قد تساعدك في اختيار الجهاز الأنسب لك:يتميز كل من "iPhone 16e" و"iPhone 16" بشاشة "OLED" مقاس 6.1 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز.ومع ذلك، يتميز "iPhone 16" بوجود "Dynamic Island"، الذي يضيف لمسة حديثة، بينما يحتفظ "iPhone 16e" بتصميم "النوتش" التقليدي الموجود في "iPhone 14".كما تتمتع الشاشتان بحماية من درع السيراميك، ما يجعلهما مقاومتين للخدوش والتلف، وفي حين أن الجزيرة الديناميكية في "iPhone 16" توفر تجربة تفاعلية عبر التكيف مع الإشعارات والأنشطة الخلفية، تظل النتوءات في "iPhone 16e" ثابتة.ومن حيث التصميم، يشترك الهاتفان في هيكل من الزجاج المعدني مع تصنيف "IP68" لمقاومة الماء والغبار. كما يحتويان على زر الحركة، لكن "iPhone 16e" يفتقر إلى ميزتين بارزتين هما "Camera Capture" و"MagSafe".يستخدم "iPhone 16e" الشريحة نفسها التي يعتمد عليها "iPhone 16"، لكن مع بعض الاختلافات. ووحدة معالجة الرسومات "GPU" في "iPhone 16" تحتوي على 5 أنوية، بينما تحتوي في "iPhone 16e" على أربع أنوية، ما يتيح أداء رسومي أفضل قليلًا في "iPhone 16"، خاصة أثناء الألعاب.كما يتمتع "iPhone 16" بمودم "Snapdragon X75" لتقنيات الشبكات الخلوية، بينما يحتوي "iPhone 16e" على مودم "C1 5G" داخلي، الذي يقدم سرعات تحميل وتنزيل أقل قليلاً.وكلا الهاتفين يحتويان على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من السعة التخزينية الأساسية، مع خيارات تخزين أعلى تصل إلى 256 جيجابايت و512 جيجابايت، بحسب تقرير لموقع "إنديان إكسبرس".أكبر فارق بين "iPhone 16e" و"iPhone 16" يكمن في قدرات الكاميرا. وبينما يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، يتمتع "iPhone 16" بمستشعر أكبر قليلًا بحجم 1/1.56 بوصة مقارنةً بمستشعر "iPhone 16e" بحجم 1/2.55 بوصة. مما يجعل "iPhone 16" يتفوق في جودة الصورة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.كما يتميز "iPhone 16" أيضًا بعدسة زاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ما يتيح له تسجيل مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد عند دمجها مع الكاميرا الرئيسية، بينما يفتقر "iPhone 16e" إلى هذه الميزة. ومع ذلك، تظل كاميرا السيلفي في كلا الهاتفين بدقة 12 ميجابكسل.