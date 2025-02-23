دراسة تكشف سبب تنوع الفيروسات في إفريقيا

Advertisement

تتطور الحياة على الأرض باستمرار تحت تأثير التعرض المستمر للإشعاعات المؤينة من مصادر أرضية وكونية.ويمكن للنشاط القريب من المستعرات الأعظمية أن يرفع مستويات الإشعاع على سطح الأرض، ما يتوقع أن يكون له تأثير عميق على تطور الحياة.وكشفت دراسة جديدة أن تنوع الفيروسات في بحيرة تنجانيقا الواقعة في مرتفعات شرق إفريقيا شهد انفجارا قبل 2.5 مليون عام، وهو التوقيت نفسه الذي تعرضت فيه الأرض لإشعاع كوني ناجم عن مستعر أعظم قديم.ووفقا لفريق بحثي بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية كايتلين نوجيري من جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز، قد يشير هذا التزامن إلى وجود صلة بين الإشعاع الكوني وزيادة تنوع الفيروسات.وتحتوي بحيرة تنجانيقا، التي تعد ثاني أكبر بحيرة في إفريقيا وأعمقها، على كمية كبيرة من المياه العذبة (تشكل 16% من المياه العذبة المتاحة عالميا)، وتتميز بتنوع بيولوجي كبير. وقبل 2 إلى 3 ملايين سنة، شهدت البحيرة زيادة غير مسبوقة في عدد الفيروسات التي تصيب الأسماك. يقترح العلماء أن هذا التنوع الفيروسي قد يكون ناتجا عن انفجار نجمي قريب، حيث يمكن للإشعاع الكوني أن يسبب طفرات في الكائنات الحية.ويقع نظامنا الشمسي داخل منطقة تعرف باسم "الفقاعة المحلية"، وهي منطقة شبه فارغة من النجوم تشكلت بسبب انفجارات مستعرات عظمى قديمة. ويعتقد العلماء أن هذه الانفجارات قد تكون مسؤولة عن زيادة مستويات الإشعاع التي تتعرض لها الأرض، ما قد يؤثر على تطور الحياة.وقام فريق نوجيري بتحليل عينات من رواسب قاع المحيط، والتي تحتوي على نظائر مشعة مثل الحديد-60، الذي يتشكل أثناء انفجارات المستعرات العظمى. ووجدوا أن الأرض تعرضت لموجة إشعاع قوية قبل نحو 2.5 مليون سنة، وهو ما يتزامن مع زيادة تنوع الفيروسات في بحيرة تنجانيقا.وبحسب نوجيري: "دخلت الأرض الفقاعة المحلية ومرت عبر غلافها الغني بالغبار النجمي منذ نحو 6.5 مليون سنة، ما أدى إلى تزويد الكوكب بالحديد-60 الأقدم. ثم بين 2 و3 ملايين سنة مضت، انفجر أحد النجوم المجاورة لنا بقوة هائلة، مخلفا دفعة جديدة من هذا العنصر المشع".وعندما قامت نوجيري وزملاؤها بمحاكاة التأثيرات التي خلفها هذا الانفجار النجمي، وجدوا أنه ضرب الأرض بالأشعة الكونية لمدة 100 ألف سنة بعد الانفجار.وقالت نوجيري إن الإشعاع يمكن أن يتلف الحمض النووي، ما قد يؤدي إلى تسريع التغيرات التطورية أو الطفرات في الخلايا، مشيرة إلى أن "التزامن الزمني بين زيادة الإشعاع وتنوع الفيروسات مثير للاهتمام، رغم أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بينهما". (روسيا اليوم)