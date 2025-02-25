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تكنولوجيا وعلوم
منافسة لـ"ديب سيك"... "علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء فيديوهات
Lebanon 24
25-02-2025
|
08:12
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أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء، عن عزمها إطلاق نسخة مفتوحة المصدر من نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصور تحمل اسم (وان 2.1).
وذكر متحدث أن الشركة ستقدم التفاصيل كاملة في مقطع فيديو مسجل في الساعة 11:00 مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).
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يأتي إطلاق النموذج الجديد في وقت تشتد فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي في الصين، بعد إطلاق شركة "ديب سيك" أحدث نماذجها مفتوحة المصدر الشهر الماضي.
وأحدثت هذه النماذج هزة في قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم من خلال تقديم أداء يضاهي المنتجات الرائدة من شركات مثل "أوبن إيه.آي" التي تحولت نحو النماذج مغلقة المصدر.
وقدمت علي بابا في البداية أحدث إصدار لها من نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصور في يناير، ثم أعادت تسميته لاحقا من (وانكس) إلى (وان) وأشادت بقدرة النموذج على إنشاء صور واقعية للغاية. وأعلنت علي بابا في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خططها لاستثمار 380 مليار يوان (52 مليار دولار) على الأقل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
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