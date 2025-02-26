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تكنولوجيا وعلوم

Realme تنافس سامسونغ بهاتفها الجديد

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:30
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أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي صنف كمنافس قوي لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.


حصل Neo7 SE على هيكل مقاوم للماء والغبار فق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.3/8.6) ملم، وزنه 212 غ.

وشاشاته جاءت LTPO OLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 6000 شمعة/الإنش، وحميت بزجاج Crystal Armor glass المقاوم للصدمات والخدوش.
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يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Max، ذواكر وصول عشوائي 8/12 /16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحن 50% من سعة هذه البطارية في غضون 23 دقيقة تقريبا. (روسيا اليوم)
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