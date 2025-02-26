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تكنولوجيا وعلوم
يوتيوب يجري تعديلاً هاما لتحسين تجربة المشاهدة
Lebanon 24
26-02-2025
|
23:00
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أعلنت منصة يوتيوب، عن إجراء تغييرا يحسن من تجربة المشاهدة، بعدما أعلن أنه سيعرض المزيد من الإعلانات أثناء التشغيل عند نقاط توقف طبيعية، مثل التوقف المؤقت والانتقالات، مع التعهد بعرض عدد أقل من الإعلانات التي قد تبدو مزعجة أو تتسبب في تخلي المشاهدين عن مقطع فيديو، كما هو الحال في منتصف جملة أو تسلسل هام .
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وأعلن يوتيوب أن هذه التغييرات ستحدث بدءًا من 12 أيار 2025، كنا سيتم أيضًا تحديث مقاطع الفيديو القديمة (التي تم تحميلها قبل 24 شباط 2025) والتي تحتوي على إعلانات أثناء التشغيل اليدوية لتشمل شرائح إعلانية تلقائية إضافية عند نقاط توقف طبيعية.
ومع ذلك، قد يختار منشئو المحتوى على YouTube عدم استخدام هذه الميزة في YouTube Studio في حالة تفضيلهم لإدارة إعلاناتهم يدويًا، ولكن من المحتمل أن يؤثر ذلك عليهم بطريقة سلبية مع الأخذ في الاعتبار أن التغييرات التي يتم إجراؤها على الإعلانات أثناء التشغيل ستكون لصالحهم.
وأوضح YouTube أيضًا أن منشئي المحتوى الذين يستخدمون الإعلانات أثناء التشغيل فقط لمقاطع الفيديو الخاصة بهم لن يتأثروا بالتغييرات.
وأعلنت المنصة ميزة جديدة من المفترض أن تكون متاحة في YouTube Studio بدءًا من هذا الأسبوع، والتي ستساعد منشئي المحتوى على التعرف على التغييرات القادمة، حيث يتوفر الآن خيار "التعليقات" الجديد في YouTube Studio والذي سيُظهر لمنشئي المحتوى ما إذا كانت الشرائح الإعلانية أثناء التشغيل تعتبر مزعجة، وسيسمح لهم ذلك بإجراء التغييرات حسب الحاجة عن طريق وضعها في فترات راحة طبيعية.
كما أعلن YouTube أنه لن يقوم بتمكين الإعلانات أثناء التشغيل لمقاطع الفيديو التي لا تحتوي على إعلانات أثناء التشغيل، فإذا كنت منشئ محتوى على YouTube، فإن الهدف من هذه التغييرات هو تحسين إجمالي إيرادات الإعلانات أثناء التشغيل.
(اليوم السابع)
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