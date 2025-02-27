يبث إشارات الإنترنت لمسافة قياسية.. شركة أسترالية تطرح جهازا متطورا

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قدمت شركة Morse Micro الأسترالية جهاز راوتر جديدا، يبث إشارات شبكات الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi لمسافة تصل إلى 16 كلم.تبعا للخبراء في الشركة فإن جهاز الراوتر الجديد MM−HL1−EXT يمكنه بث إشارات Wi-Fi ضمن طائرة نصف قطرها 16 كلم في حال كان يعمل في المناطق المفتوحة، أما في حال استخدامه داخل المدن فيتقلص نطاق بث الإشارة إلى 3 كلم.وسيعمل هذا الجهاز مع شبكات Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) بتردد 900 ميغاهيرتز في الولايات المتحدة، وبتردد 868 ميغاهيرتز في أوروبا وإفريقيا وبلدان الشرق الأوسط، وتتيح تقنية Wi-Fi HaLow نقل الإشارات اللاسكية بكفاءة بغض النظر عن العوائق، ما يؤمن للمستخدمين اتصالا مستقرا مع شبكات الإنترنت على مسافة طويلة، لكن هذه التقنية لها عيب وهو أن سرعة الإنترنت محدودة بـ 32 ميغابيات/ثانية في حال استعمال نطاق 8 غيغاهيرتز.أما في حال استعمال الجهاز مع نطاق 2.4 غيغاهيرتز، فإنه يؤمن سرعة في نقل البيانات تصل إلى 300 ميغابيات/ثانية.ويمكن توصيل أكثر من ألف جهاز MM−HL1−EX لتعمل مع بعضها عبر بروتوكول EasyMesh، الأمر الذي يمكن من بث إشارات الإنترنت اللاسلكية على مساحات واسعة جدا. (روسيا اليوم)