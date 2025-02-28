بالصورة.. توثيق لحظة "سحرية" للأرض

التقط رائد فضاء مؤخرا صورة للأرض من محطة الفضاء الدولية تقدم رؤية مختلفة تماما لعالمنا ومكنوناته.

ونشرت ناسا في 26 شباط الصورة التي حصل عليها دون بيتيت عندما كانت محطة الفضاء الدولية على ارتفاع نحو 265 ميلا فوق المحيط الهادئ قبالة ساحل تشيلي قبل شروق الشمس مباشرة، في 29 كانون الثاني 2025. وتم التقاط الصورة قبل شروق الشمس مباشرة، لذلك ما تزال أجزاء العالم المرئية في الصورة مغطاة بالظلام.

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وفي الخلفية، يمكن رؤية مجرة درب التبانة الغازية. وتظهر المجرة من الحافة، ما يعني أن الصورة تنظر عبر قطر المجرة.

وتم التقاط الصورة بكاميرا تستخدم إعدادات الإضاءة المنخفضة والمدة الطويلة، ما يساعد بيتيت على التقاط ضبابية دوران الأرض على خلفية مركزة من نجوم درب التبانة.

وتبدو الصورة غريبة لأن كوكبنا - المعروف باللون الأزرق والأخضر مع خيوط من السحب البيضاء – ظهر بلون أخضر. ويحدد شريط رفيع من اللون الأبيض حافة الغلاف الجوي للكوكب والحدود بين عالمنا والفضاء. (روسيا اليوم)