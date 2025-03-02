تطبيق جديد في أميركا يسمح للأشخاص بتأجير حراس مسلحين

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أُطلق الشهر الماضي في لوس أنجلوس ونيويورك بالولايات المتحدة "Protector"، وهو تطبيق يسمح للأشخاص العاديين بطلب خدمة أمنية تشبه الخدمة السرية.وجاء في صفحة التطبيق على متجر تطبيقات "App Store" أنه يمكن لمستخدمي "Protector" تأجير أفراد أمن خاصين مخضرمين للعمل كحماية شخصية عند الحاجة.ويتيح التطبيق للمستخدمين استئجار سيارة دفع رباعي بزجاج مظلل لنقلهم، لكن الفارق الرئيسي هو أن الشخص الذي يقود السيارة يكون حارسا مسلحا.ويكون هؤلاء الحراس المسلحون رجال إنفاذ قانون عاملين أو متقاعدين مؤخرًا، وكل منهم لديه تصريح صادر من الحكومة لحمل الأسلحة النارية والعمل كحراس، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".ولا تقتصر مهمة هؤلاء الحراس على قيادة السيارة ونقل المستخدم فقط، بل هم معنيون أيضًا بالحفاظ على سلامته.وتكلف خدمة "Protector" ما لا يقل عن ألف دولار لمدة لا تقل عن خمس ساعات، بالإضافة إلى رسوم عضوية سنوية تبلغ 129 دولارًا.ويمكن للمستخدمين اختيار الزي الذي سيرتديه الحراس المسلحون أثناء فترة التأمين.ووفقًا لتقديرات من شركة "Appfigures" المتخصصة في بيانات التطبيقات، تم تنزيل تطبيق "Protector" من قبل مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" في الولايات المتحدة حوالي 97 ألف مرة في الأسبوع الأول بعد إطلاقه في 17 شباط.وجاء حوالي ثلث هذه التنزيلات في يوم الإطلاق، لكن الاهتمام بالتطبيق تراجع بعد ذلك. وعلى الرغم من أن الناس يقومون بتنزيل التطبيق -ربما بدافع الفضول - فإن هذه التثبيتات لا تضمن أن الناس سيدفعون بالفعل لاستخدامه.ولا يزال من غير الواضح فئة العملاء التي يستهدفها تطبيق "Protector"، لأنه من الصعب تخيل نوع الشخص الذي قد يوافق على دفع أكثر من ألف دولار لمثل هذه الخدمة الباهظة وغير الضرورية. (العربية)