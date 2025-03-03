16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إطلاق هاتف ذكي آمن للأطفال
Lebanon 24
03-03-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة HMD هاتفا ذكيا جديدا مصمما خصيصا لحماية الأطفال من التهديدات الرقمية.
وجاء الإعلان عن هاتف Fusion X1 استجابة لدراسة حديثة أجرتها HMD، كشفت أن أكثر من نصف الأطفال تعرضوا لمحاولات تواصل من قبل غرباء عبر الإنترنت.
Advertisement
كما أظهرت الدراسة، التي شملت 25 ألف طفل وبالغ في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والهند وأستراليا والإمارات، أن 40% من الأطفال تعرضوا لمحتوى جنسي أو عنيف، وشعر 52% من الأطفال بأنهم مدمنون على الشاشات، كما تم تشجيع واحد من كل 3 أطفال على الانتقال إلى محادثات خاصة على منصات غير آمنة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
14:43 | 2025-03-02
02/03/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
02/03/2025 11:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2025-03-03
تطبيقات لا غنى لك عنها في رمضان
09:24 | 2025-03-03
بريطانيا تُحقّق في استخدام "تيك توك" لبيانات الأطفال
07:00 | 2025-03-03
ثغرة برمجية خطيرة تسمح بتعقب أجهزة آبل
04:51 | 2025-03-03
شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 15 عالميًا
02:00 | 2025-03-03
إنستغرام تؤجل طرح تطبيقها المنافس لـCapCut
23:55 | 2025-03-02
بعد DeepSeek.. شركات الذكاء الاصطناعي تتسابق نحو "تقنية التقطير"
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 21:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 21:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 21:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24