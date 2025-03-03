جهاز ثوري يتيح تذوق الطعام افتراضيا

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طور فريق من الباحثين جهازا ثوريا يتيح "التذوق عن بعد"، ما يسمح بمشاركة نكهات الأطعمة افتراضيا (ضمن العالم الرقمي) في غضون ثوان.يعمل الجهاز، الذي يحمل اسم "e-Taste"، عبر نظام متقدم يستخدم أجهزة استشعار لالتقاط مذاق الأطعمة، حيث يتم تحليل التركيب الكيميائي للمادة الغذائية، ثم تُحوّل المعلومات إلى إشارات كهربائية تعبّر عن المذاق.وبعد ذلك، ترسل هذه الإشارات إلى وحدة تحكم عن بُعد، والتي تقوم بدورها بتحفيز جهاز التذوق المثبّت في فم المستخدم. ويعمل هذا الجهاز على إطلاق مواد كيميائية مطابقة للنكهات الأساسية، مثل المالح والحامض والحلو والمر والأومامي (اللذيذ)، عبر هلام خاص يوصل هذه المواد إلى براعم التذوق، ما يمنح المستخدم إحساسا بالنكهة كما لو كان يتذوق الطعام الحقيقي.وفي الاختبارات، تمكن 16 مشاركا من التعرف على نكهات مختلفة، مثل عصير الليمون والكعك والبيض المقلي وحساء السمك والقهوة، وأكدوا قدرة النظام على محاكاة النكهات وتعديل شدتها وإنتاج توليفات متعددة.ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Science Advances، أجرتها جامعة أوهايو، فإن هذه التقنية تحمل إمكانات واعدة في مجالات الألعاب الغامرة والتسوق الإلكتروني والتعليم عن بُعد وإدارة الوزن والاختبار الحسي، وحتى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية. (روسيا اليوم)