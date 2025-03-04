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تكنولوجيا وعلوم
هواتف يختفي منها "واتس آب" قريبا
Lebanon 24
04-03-2025
|
02:09
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ذكر موقع "prufy.ru" أن تطبيق "واتس آب" سيتوقف عن العمل في بعض هواتف أندرويد القديمة قريبا.
وتبعا للموقع فإن تطبيق "واتس آب" واعتبارا من 10 مارس الجاري سيتوقف عن العمل في روسيا في هواتف أندرويد التي يزيد عمرها عن ثماني سنوات
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كما أشار الموقع إلى أنه واعتبارا من 5 مايو القادم لن يكون تطبيق "واتس آب" مدعوما على بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة iOS، على سبيل المثال، على iPhone 6 وiPhone 6 Plus.
وذكرت بعض وسائل الإعلام مطلع الشهر الجاري أن تطبيق "واتس آب" سيتوقف عن العمل في بعض هواتف أندرويد القديمة، ولن يتمكن أصحاب الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat والإصدارات الأقدم من نظام التشغيل من إرسال الرسائل وإجراء المكالمات واستخدام جميع الميزات الأخرى للتطبيق.
ومن جهته قال إلدار مورتازين المحلل في شركة Mobile Research Grou الروسية لوكالة نوفوستي:"سيتوقف واتس آب عن العمل قريبا في بعض هواتف أندرويد القديمة، هذا شيء اعتيادي ويحصل ربيع كل عام، الأجهزة التي يزيد عمرها عن ثماني سنوات لم تعد تستخدم على نطاق واسع".
وقال دينيس كوسكوف، الرئيس التنفيذي لشركة لوكالة "نوفستي":"المطورون لا يستطيعون تحديث التطبيقات باستمرار للأجهزة التي أطلقت منذ سنوات عديدة، وتعتبر حصة هذه الأجهزة من إجمالي الأجهزة المستخدمة حاليا صغيرة.. الجميع يفعلون هذا، ليس فقط واتس آب، بل وتليغرام، ومايكروسوفت، هذا الأمر ينطبق على العديد من التطبيقات وأنظمة التشغيل". (روسيا اليوم)
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