إغلاق سكايب في 5 أيار.. ماذا سيحدث للمستخدمين الحاليين؟

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أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي رسميًا عن إيقاف خدمة Skype اعتبارًا من 5 أيار 2025 ، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية مايكروسوفت لتبسيط خدمات الاتصال للمستهلكين وتحويل التركيز إلى Microsoft Teams وهو الاتجاه الذي كانت مايكروسوفت تتجه إليه منذ أن أطلقت Microsoft Teams.ونظرًا لأن المنصة في طور الإغلاق، فإليك تفاصيل كاملة عن سبب إيقافها، وما يحدث لمستخدمي Skype الحاليين، وكيفية الانتقال إلى Microsoft Teams، وماذا عن خدمات Skype المدفوعة، والمزيد.لماذا تم إغلاق سكايب؟تعتزم شركة مايكروسوفت إيقاف خدمة Skype لإعطاء الأولوية لخدمة Microsoft Teams، التي تصفها الشركة بأنها مركز اتصالات وتعاون حديث.ووفقًا لمنشور رسمي على مدونتها، فإن هذا التحول سيسمح لشركة Microsoft بالتكيف بشكل أفضل مع احتياجات العملاء من خلال منصة موحدة، وتقول شركة مايكروسوفت: "من أجل تبسيط عروض الاتصالات المجانية للمستهلكين حتى نتمكن من التكيف بسهولة أكبر مع احتياجات العملاء، سنوقف خدمة Skype في مايو 2025 للتركيز على Microsoft Teams (مجاني)، مركز الاتصالات والتعاون الحديث لدينا"، وتشجع الشركة المستخدمين تدريجيًا على تبني خدمة Teams منذ إطلاقها، ويهدف هذا القرار إلى توحيد خدمات الاتصالات الخاصة بها تحت منصة واحدة.الجدول الزمني للانتقالسيتم الانتقال من Skype إلى Microsoft Teams تدريجيًا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يمنح المستخدمين الوقت الكافي للتكيف. وسيستمر Skype في العمل حتى 5 مايو 2025، وبعد ذلك سيتم إيقاف الخدمة رسميًا ، وتقول Microsoft إنها ستوفر جميع الموارد والدعم لمساعدة المستخدمين على الانتقال بسلاسة.كيفية الانتقال إلى Microsoft Teamsأعلنت شركة مايكروسوفت أن مستخدمي Skype سيتمكنون من التحول بسهولة إلى Microsoft Teams من خلال تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Skype الحالية الخاصة بهم ، وبمجرد تسجيل الدخول، سيتم نقل جميع الدردشات وجهات الاتصال والمحادثات تلقائيًا إلى Teams، مما يسمح لهم بمواصلة محادثاتهم من حيث توقفوا.وتؤكد شركة مايكروسوفت أن كلا المنصتين لديهما الكثير من الميزات المتشابهة، بما في ذلك المكالمات الفردية والجماعية والمراسلة ومشاركة الملفات، إلى جانب بعض الأدوات الإضافية على Teams مثل إدارة التقويم وميزات المجتمع.ماذا يحدث لخدمات Skype المدفوعة؟منذ الإعلان عن إغلاق Skype، أوقفت Microsoft خدمات Skype المدفوعة للمستخدمين الجدد، والتي تشمل رصيد Skype واشتراكات المكالمات. ومع ذلك، سيتمكن مشتركو Skype الحاليون من الاستمرار في استخدام رصيدهم واشتراكاتهم حتى نهاية فترة التجديد التالية ، وسيظل رصيد Skype المتبقي متاحًا حتى بعد الإغلاق ، ويمكن للمستخدمين المدفوعين أيضًا الوصول إلى Skype Dial Pad من خلال بوابة الويب Skype أو داخل Teams.ما هي الخيارات المتاحة لمستخدمي Skype؟لدى المستخدمين خياران خلال فترة الانتقال: إما الانتقال إلى Microsoft Teams باستخدام بيانات اعتماد Skype الحالية أو تصدير بيانات Skype الخاصة بهم، بما في ذلك الدردشات وجهات الاتصال وسجل المكالمات، يمكن لأولئك الذين يرغبون في استخدام المنصتين مؤقتًا تنزيل Teams وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Skype الخاصة بهم للوصول إلى الدردشات وجهات الاتصال على كلتا الخدمتين حتى 5 ايار 2025. (اليوم السابع)