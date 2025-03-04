بالفيديو.. الكشف عن أنحف هاتف في العالم

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أزاحت شركة Tecno Mobile الستار عن هاتفها الجديد Tecno Spark Slim، الذي يُعد أنحف هاتف ذكي في العالم، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2025، المقام في برشلونة من 3 إلى 6 آذار.يتميز الهاتف بسماكة تبلغ 5.75 ملم فقط، متفوقًا بذلك على هاتف Galaxy Edge من سامسونج، الذي يأتي بسماكة 5.84 ملم. وقد تم تصنيعه بهيكل أحادي من الفولاذ المقاوم للصدأ مع استخدام الألمنيوم المعاد تدويره، مما يمنحه مظهرًا فخمًا يعكس الضوء كالمرآة.وصفت الشركة الجهاز بأنه مزيج بين "التصميم المستقبلي" و**"القوة المستمرة"**، معتبرةً إياه خطوة متقدمة في عالم الهواتف الذكية. ورغم كونه نموذجًا تجريبيًا وغير متاح للبيع حاليًا، إلا أنه جهاز متكامل الوظائف وليس مجرد تصميم افتراضي.ويأتي الهاتف بشاشة 6.78 بوصة وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر من بطارية Samsung S25 Ultra (5000 مللي أمبير في الساعة)، الذي تم الكشف عنه مطلع العام خلال حدث Galaxy Unpacked.ويعد MWC 2025 واحدا من أبرز المعارض التقنية العالمية، حيث تستعرض شركات مثل هواوي ومايكروسوفت و"آي بي إم" وديل وشاومي ونوكيا ولينوفو وسوني وكوالكوم، أحدث ابتكاراتها.وبينما تغيب آبل عن الحدث، تشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق هاتفها فائق النحافة "آيفون 17 Air" في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب إصدارات أخرى من سلسلة "آيفون 17".كما كشفت شركة Realme الصينية خلال المؤتمر عن هاتف ذكي يتغير لونه من الأبيض إلى الأزرق عند انخفاض درجات الحرارة، في حين استعرضت "لينوفو" جهاز ThinkBook 'Flip' AI PC، الذي يتميز بشاشة ضخمة مقارنة بلوحة المفاتيح، ما يعكس نهجا جديدا في تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة. (روسيا اليوم)