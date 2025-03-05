هواوي تُبهر المستخدمين بهاتف "Mate XT"

Advertisement

استعرضت هواوي هاتفها الفريد القابل للطي ثلاثيًا HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الرائدة الأخرى التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025) في مدينة برشلونة الإسبانية.ونال هاتف Mate XT، الذي يُعد أول هاتف ذكي تجاري قابل للطي الثلاثي في العالم، اهتمامًا كبيرًا من الزوار. فهو يتميّز بتقنيات متطورة من هواوي مكّنتها من تصميم هاتف تُطوى شاشته للداخل والخارج عبر مفاصل خاصة. كما يأتي مزودًا بكاميرا ذات فتحة عدسة فيزيائية قابلة للتعديل على 10 مستويات.وفي جناح هواوي لأعمال المستهلكين، عرضت هواوي عبر شاشة كبيرة ثلاثية الأبعاد مزايا هذا الهاتف الفريد بشكل تفاعلي.وإلى جانب ذلك، تُعرض في جناح هواوي لأعمال المستهلكين هواتف سلسلة HUAWEI Mate 70 التي تأتي بكاميرا Ultra Chroma لتقديم دقة ألوان غير مسبوقة، كما تتيح هواوي للحضور اختبار مزايا ذكية مثل التعريض المتعدد والتجميل بالذكاء الاصطناعي. أما في منطقة Mate X6، فتُعرض بعض المواد المبتكرة المستخدمة في تصنيع الهاتف بطريقة غير تقليدية ليجربها العملاء بأنفسهم.ولاستعراض مجموعتها الواسعة من الأجهزة القابلة للارتداء، تحاكي هواوي سيناريوهات رياضية وصحية واقعية. ففي منطقة تجربة ركوب الدراجات، يمكن للمشاركين اختبار دقة مراقبة المؤشرات الحيوية وسرعتها عبر نظام HUAWEI TruSense من خلال مقارنة بيانات معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي بين أجهزة مراقبة القلب الاحترافية وساعة HUAWEI WATCH GT 5.وفي منطقة Health Glance، يمكن للزوار مشاهدة عرض توضيحي للمؤشرات الصحية المتعددة التي تقيسها ساعة HUAWEI WATCH D2، وهي أول جهاز ذكي قابل للارتداء يحصل على ترخيص طبي لقياس ضغط الدم في أثناء التنقل من المعصم.وعرضت هواوي مجموعة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي توفر تجربة فاخرة على المعصم، بفضل تصميمها الاستثنائي ومزاياها الذكية. (ait)