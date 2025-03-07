بسعر مرتفع جدًا.. أبل تخطط لإطلاق أوّل هاتف آيفون قابل للطي

لم تصبح الهواتف القابلة للطي سائدة بعد، ويبدو أن السوق بحاجة إلى دخول أبل في هذا المجال.



فقد انتشرت مؤخرًا شائعات على الإنترنت حول أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف القابل للطي جهازًا فاخرًا ذو سعر مرتفع. وتشير التسريبات إلى أن سعره قد يتجاوز 2500 دولار، مما يجعله أغلى بكثير من منافسيه.

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لكنه بحسب التسريبات أيضًا، سيكون مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي الحقيقي الذي لم تصل أبل بعد إليه حتى الآن.على صعيد التصميم سوف يأتي هاتف آيفون القابل للطي مع Touch ID ونحافة فائقة وإطار من التيتانيوم.وبسبب نحافته والقيود المفروضة على المساحة الداخلية قد يتخلى عن Face ID.وتشير التوقعات إلى أنه سيتمتع بشاشة داخلية مقاس 7.8 بوصة وشاشة خارجية تقريبية مقاس 5.5 بوصة.وبحسب ما ورد أيضًا، قد يتميز هاتف آيفون القابل للطي الجديد بإعداد كاميرا مزدوجة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة متوفرة في كل من الحالتين المطوية والمفتوحة.يُقال أيضًا إن هاتف آيفون القابل للطي سيتميز بمفصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم، ما يجعله متينًا وجميلًا.وفي الوقت نفسه، سيكون الغلاف من التيتانيوم لخفة الوزن والمتانة والشعور المتميز.على صعيد البطارية، سيكون له نفس خلايا البطارية عالية الكثافة مثل آيفون 17 Air فائق النحافة الذي تعمل عليه أبل الآن، ويُشاع أنه سيحل محل طراز Plus في سلسلة آيفون 17 القادمة.لذا نعم، لن يأتي قريبًا، وقد تضطر إلى الانتظار حتى أواخر العام القادم أو أوائل عام 2027.