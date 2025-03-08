سيكون الأنحف في العالم في الـ 2025.. تعرفوا إلى ميزات النسخة الجديدة من هاتف آيفون

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ينتظر كثيرون حول العالم إطلاق هاتف "آيفون 17 إير" فائق النحافة المقبل من شركة أبل، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الهاتف سيكون عند صدوره أنحف هاتف في العالم.وكشفت تسريبات أن "آيفون 17 إير" سيبلغ سُمكه 5.5 ملم فقط، وسيكون طوله هو الطول نفسه لهاتف "آيفون 17 برو".وبسمك 5.5 ملم، من المرجح أن يظهر "آيفون 17 إير" كما لو أنه أنحف هاتف في السوق، على الأقل مقارنة بمنافسه "Galaxy S25 Edge" من "سامسونغ" الذي سيكون سُمكه -وفقًا للشائعات- في نطاق 5.85-6.4 ملم، بحسب تقرير لموقع "Digital Trends" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".وفي المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2025، أبهرت شركة تكنو الصينية الجمهور أيضًا بهاتف "Spark Slim"، وهو هاتف ذكي أنيق بسمك 5.7 ملم وببطارية قوية.ومع ذلك، لن يتفوق هاتف "Spark Slim" تمامًا على "آيفون 17 إير" في السباق لصنع أنحف هاتف في الأسواق، وفقًا لأحدث التسريبات.لكن "أبل" لن تحطم أي أرقام قياسية تاريخية في نحافة الهواتف. فقد أطلقت شركة "Gionee" الصينية طرازات هواتف ذكية بسمك 5.5 ملم و5.1 ملم على التوالي.ووصل هاتف "The Vivo X5 Max"، الذي تم إطلاقه في عام 2014، بسمك 4.75 ملم فقط، متفوقًا على هاتف "Oppo R5" آنذاك.لكن طرح "آيفون 17 إير" في الأسواق بوصفه أنحف هاتف في العالم في عام 2025 سيأتي مع بعض التضحيات الكبيرة في المواصفات.ووفقًا للرسومات المسربة، سيحتوي "آيفون 17 إير" على كاميرا خلفية واحدة فقط، في حين أن المنافسين ما زالوا يعتمدون على نظام كاميرا مزدوجة.يُقال إن "آيفون 17 إير" سيملأ الفجوة التي خلفها طراز "بلس" الذي أوقفته "أبل" هذا العام. ومع ذلك، قد يكون سعره أعلى من سعر "آيفون 16 بلس" الحالي ويمكن أن يستخدم إصدارًا من مودم "C1" الجديد من "أبل"، الذي ظهر مؤخرًا لأول مرة مع هاتف "آيفون 16e".(العربية)