الصين تطلق قمرًا صناعيًا تجريبيًا لتكنولوجيا الاتصالات

Advertisement

أطلقت الصين قمرًا صناعيًا تجريبيًا جديدًا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين في وقت مبكر من اليوم الإثنين.وذكرت الصينية "شينخوا"، نقلاً عن مركز الإطلاق، أن الصناعي أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -3بي" الساعة 1:17 صباحا (بتوقيت بكين).. ودخل المدار المخطط له، ما يشير إلى نجاح عملية الإطلاق.وأضافت أن الصناعي سيستخدم بشكل أساسي في إجراء اختبارات تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وفائقة السرعة.. ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 562 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".