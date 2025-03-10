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تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق قمرًا صناعيًا تجريبيًا لتكنولوجيا الاتصالات

Lebanon 24
10-03-2025 | 13:30
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أطلقت الصين قمرًا صناعيًا تجريبيًا جديدًا لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين في وقت مبكر من اليوم الإثنين.
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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلاً عن مركز الإطلاق، أن القمر الصناعي أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -3بي" الساعة 1:17 صباحا (بتوقيت بكين).. ودخل المدار المخطط له، ما يشير إلى نجاح عملية الإطلاق.

وأضافت أن القمر الصناعي سيستخدم بشكل أساسي في إجراء اختبارات تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وفائقة السرعة.. ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 562 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
(اليوم السابع)
 
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