فشل الاتصال من القمر.. نوكيا تكشف عن تفاصيل أول تجربة لمكالمة هاتف محمول

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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية أن أول لإجراء مكالمة هاتفية محمولة من باستخدام معدات نقلت إلى في إطار مهمة Intuitive Machines IM-2، باءت بالفشل.ووفقا للشركة، فشلت المكالمة الأولى من لأن الألواح الشمسية لمسبار كانت موجهة بزاوية خاطئة، ما أدى إلى الحد من قوة الإشارة. وقد استجابت معدات التي أرسلتها وكالة إلى للأوامر الصادرة من مركزها في كاليفورنيا خلال 25 . ولكن نقص الطاقة كان له أثره.وتجدر الإشارة إلى أن مسبار أثينا، الذي أطلق إلى في 27 شباط كان يحمل جهاز إرسال نوكيا 4G، وأعلن ألتيموس، التنفيذي لشركة Intuitive Machines، عن هبوط المسبار يوم 6 آذار على جبل مونس موتون في القطب الجنوبي للقمر ولكن كان هبوطه غير طبيعي.يذكر أن مهمة المسبار تتضمن استكشاف الموار الطبيعية على القمر، لذلك زود بمثقاب يمكنه اختراق سطح إلى عمق حوالي 1 متر. كما زود بمطياف كتلة لتحليل المركبات العضوية وغير العضوية في عينات التربة. (روسيا اليوم)