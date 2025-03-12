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تكنولوجيا وعلوم

فشل الاتصال من القمر.. نوكيا تكشف عن تفاصيل أول تجربة لمكالمة هاتف محمول

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:53
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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية أن أول محاولة لإجراء مكالمة هاتفية محمولة من القمر باستخدام معدات نقلت إلى القمر في إطار مهمة Intuitive Machines IM-2، باءت بالفشل.
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ووفقا للشركة، فشلت المكالمة الأولى من القمر لأن الألواح الشمسية لمسبار أثينا كانت موجهة بزاوية خاطئة، ما أدى إلى الحد من قوة الإشارة. وقد استجابت معدات الاتصال التي أرسلتها وكالة ناسا إلى القمر للأوامر الصادرة من مركزها في كاليفورنيا خلال 25 دقيقة. ولكن نقص الطاقة كان له أثره.

وتجدر الإشارة إلى أن مسبار أثينا، الذي أطلق إلى القمر في 27 شباط كان يحمل جهاز إرسال نوكيا 4G، وأعلن ستيف ألتيموس، الرئيس التنفيذي لشركة Intuitive Machines، عن هبوط المسبار يوم 6 آذار على جبل مونس موتون في القطب الجنوبي للقمر ولكن كان هبوطه غير طبيعي.

يذكر أن مهمة المسبار أثينا تتضمن استكشاف الموار الطبيعية على القمر، لذلك زود بمثقاب يمكنه اختراق سطح القمر إلى عمق حوالي 1 متر. كما زود بمطياف كتلة لتحليل المركبات العضوية وغير العضوية في عينات التربة. (روسيا اليوم)
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