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تكنولوجيا وعلوم

أدوات مرتقبة.. OpenAI تكشف عن جديدها

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:33
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أعلنت OpenAI رسميًا توسيع منصتها المُخصصة للمطورين من خلال إطلاق واجهة برمجة التطبيقات الجديدة Responses API، إلى جانب أدوات مفتوحة المصدر تهدف إلى تسهيل بناء وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المتقدمة.
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وتجمع Responses API بين مزايا واجهات برمجة التطبيقات الأخرى للشركة مثل Chat Completions API و Assistants API، مما يوفر للمطورين بنية أكثر مرونة لبناء تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع إمكانيات متكاملة للبحث عبر الإنترنت، ومعالجة الملفات، والتحكم في أجهزة الحاسوب.

ومن الجدير بالذكر أن “وكلاء الذكاء الاصطناعي” تطبيقات مُخصصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تُلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، وهي مُصممة لتقليد سلوك البشر في اتخاذ القرارات وحل المشكلات والتفاعل مع البيئة، ويمكن تخيلها كمساعد شخصي ذكي يمكنه أداء مهام محددة نيابة عن المستخدمين، إضافةً إلى قدرتها على التعلم والتطور وتحسين أدائها بمرور الوقت.

وتستخدم أداة البحث المُدمجة في واجهة Responses API نماذج GPT-4o و GPT-4o-mini، محققةً دقة قدرها 90% و 88% على الترتيب عبر النموذجين وفقًا لمعيار SimpleQA للاستفسارات المباشرة.

وكما هو الحال في ChatGPT، تقدم الأداة إجابات مدعومة بروابط لمقالات إخبارية ومدونات، لكنها لا تضمن صحة كافة المعلومات. ويمكن للمطورين الوصول إلى هذه الميزة مقابل 30 دولارًا أو 25 دولارًا لكل ألف استفسار.

وأما فيما يتعلق بالفرق التي تعمل على مجموعات كبيرة من المستندات، فتتيح OpenAI أداة جديدة للبحث داخل الملفات مصممة لتسهيل العثور على المعلومات المطلوبة بسرعة. وتبلغ تكلفة هذه الخدمة دولارين و 50 سنتًا لكل ألف عملية بحث، بالإضافة إلى 10 سنتات لكل جيجابايت يوميًا لتخزين البيانات.

ومن أكثر الأدوات الواعدة في التحديث الجديد؛ النظام الذي يسمح للوكلاء الأذكياء بالتحكم في أجهزة الحاسوب، والذي يعتمد على التقنية نفسها المُستخدمة في وكيل Operator الخاص بالشركة.

ومع ذلك، ما زالت هذه الميزة بحاجة إلى تطوير، إذ يبلغ معدل نجاحها الحالي 38.1% فقط في تنفيذ المهام المعقدة، مما يستوجب إشرافًا بشريًا في الوقت الراهن.

وتوفر OpenAI نظامًا لمراقبة سير العمل، مما يسمح للفرق بتتبع أداء وكلائهم وتقييم نتائجهم مباشرةً عبر منصتها، مع تأكيد أن بيانات الشركات والمستخدمين لن تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي افتراضيًا.

وإلى جانب Responses API، أطلقت OpenAI حزمة تطوير برمجيات مفتوحة المصدر (Agents SDK)، وهي تهدف إلى تبسيط إدارة سير عمل الوكلاء الأذكياء من خلال نماذج لغوية قابلة للتخصيص، وآليات تسليم المهام بين الوكلاء، وعناصر تحكم أمنية مدمجة، وأدوات تحليل الأداء.
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