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تكنولوجيا وعلوم

قد يصل سعره إلى 2000 دولار.. كل ما تريدون معرفته عن هاتف "آيفون" القابل للطي المنتظر

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:00
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ستنتهي شركة أبل من التصميم والمواصفات الرئيسية لأول هواتفها القابلة للطي في منتصف عام 2025، وفقا لعدة تقارير، وذلك بعد سنوات من الشائعات عن مثل هذا الهاتف.
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ومن المتوقع أن تطلق الشركة الهاتف في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وفقًا للتقارير.

وسيكون آيفون القابل للطي معقدًا ومكلفًا في التصنيع، لذا من المرجح أن يكون حجم الإنتاج محدودًا للغاية في البداية، بحسب تقرير لموقع "MacWorld". 

لكن الإصدار الثاني من الهاتف القابل للطي في أواخر عام 2027 من المرجح أن يشهد أرقام إنتاج أعلى.

التصميم
في عام 2024، ذكرت تقارير أن"أبل" قد صنعت نموذجين أوليين لهاتف قابل للطي، حيث يطوى الجزء العلوي والسفلي من الهاتف ليلتقيا.

وأشارت شائعات أحدث في عام 2025 إلى أن الهاتف سيكون قابلًا للطي كالكتاب، مع طي عمودي حيث يطوى الجانبان الأيسر والأيمن ليلتقيا. وهذا تصميم مشابه لهاتفي "Google Pixel 9 Pro Fold" و"Samsung Galaxy Z Fold".

ويُقال إن مفصلة الهاتف ستكون من التيتانيوم، مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم. وقد حصلت "أبل" على العديد من براءات الاختراع لتصاميم المفصلات، ولا يزال من غير الواضح أي منها ستستخدمه الشركة في التصميم النهائي.

المواصفات
وذكرت تقارير بأن آيفون القابل للطي الذي يشبه الكتاب سيضم شاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة عند فتحه، وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة.

ويُقال إن سمك الهاتف القابل للطي يبلغ 9.5 مم كحد أقصى عند طيه و4.5 ملم عند فتحه. للمقارنة، يبلغ سمك "آيفون 16 برو ماكس" 8.5 مم، وكان أنحف آيفون على الإطلاق هو "آيفون 6" بسمك 6.9 مم.

ومن المتوقع أن يبلغ سُمك هاتف "iPhone 17 Air" فائق النحافة المقبل حوالي 6 مم، وقد يصل سُمكه إلى 5.5 مم.

وليس من المعروف نوع المعالج الذي سيحتويه هاتف آيفون القابل للطي، ولكن إذا تم إطلاقه في عام 2026 كما يُشاع، فمن المُرجح أن يحتوي على معالج "A20" أو"A20 Pro".

ومن المتوقع أن تستخدم معظم أجهزة آيفون مودم خلوي من "أبل" بالإضافة إلى شرائح "واي فاي" و"بلوتوث" الخاصة بها أيضًا.

ونظرًا لسمك آيفون القابل للطي، وحاجته إلى كاميرات أمامية مختلفة عند طيه أو فتحه، يُقال إنه سيفتقر إلى ميزة "Face ID". بدلًا من ذلك، سيتم دمج ميزة "Touch ID" في الزر الجانبي، تمامًا كما هو الحال في جهازي "iPad Air" و"mini".

ويُقال إن الهاتف سيحتوي على كاميرتين خلفيتين وكاميرتين أماميتين، واحدة عند طيّ الهاتف مغلقًا والأخرى عند فتحه.

ومن المتوقع أن يكون هاتف آيفون القابل للطي طرازًا أنيقًا ومكلفًا، ويُقال إن سعر الإصدار الأول منه سيصل إلى ألفي دولار أو أكثر.(العربية)
 
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