Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة أبل القادمة.. تسريبات جديدة تكشف تفاصيل iPhone 17 Air

Lebanon 24
15-03-2025 | 10:09
A-
A+

Doc-P-1333690-638776520288969809.jpg
Doc-P-1333690-638776520288969809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي ستتضمن طرازات iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.
Advertisement
وحسب ما ذكر موقع "ماشابل"، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن iPhone 17 Air سيحمل لقب أنحف هاتف من أبل حتى الآن، ليحل محل طراز "Plus" السابق.

ووفقا لتوقعات المحلل الشهير مينغ تشي كو، فإن سمك الهاتف، عند احتساب بروز الكاميرا، سيبلغ 9.5 ملم، بينما سيكون سمك الهيكل الأساسي 5.5 ملم.

مواصفات متوقعة لـ iPhone 17 Air:

تصميم أنيق بإطار من التيتانيوم، مقارنةً بإطارات الألمنيوم في باقي طرازات السلسلة.
• شاشة OLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وميزة Dynamic Island.
• كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل.
• دعم شبكات 5G وتقنيات الوايفاي المطورة من أبل.
• معالج A18 أو A19 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ودعم ميزات Apple Intelligence.

هذا وتكشف التسريبات أن سعر iPhone 17 Air سيتراوح بين 1,299 و1,500 دولار أميركي. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف خلال الأشهر القادمة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تسريبات جديدة تكشف عن هاتف سامسونغ ثلاثي الطي "Galaxy G Fold"
lebanon 24
15/03/2025 17:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من أندرويد تكشف الرسائل النصية الخبيثة
lebanon 24
15/03/2025 17:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين تكشف عن مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليارات يورو
lebanon 24
15/03/2025 17:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. هكذا بإمكانكم مكافحة السرطان
lebanon 24
15/03/2025 17:23:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:06 | 2025-03-15
05:00 | 2025-03-15
04:03 | 2025-03-15
04:00 | 2025-03-15
03:02 | 2025-03-15
02:00 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24