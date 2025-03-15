مفاجأة أبل القادمة.. تسريبات جديدة تكشف تفاصيل iPhone 17 Air

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تستعد لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي ستتضمن طرازات iPhone 17، iPhone 17 Air، iPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.وحسب ما ذكر موقع "ماشابل"، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن iPhone 17 Air سيحمل لقب أنحف هاتف من أبل حتى الآن، ليحل محل طراز "Plus" .ووفقا لتوقعات المحلل الشهير تشي كو، فإن سمك الهاتف، عند احتساب بروز الكاميرا، سيبلغ 9.5 ملم، بينما سمك الهيكل الأساسي 5.5 ملم.مواصفات متوقعة لـ iPhone 17 Air:• أنيق بإطار من التيتانيوم، مقارنةً بإطارات الألمنيوم في باقي طرازات السلسلة.• شاشة OLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 ، وميزة Dynamic Island.• كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل.• دعم شبكات 5G وتقنيات الوايفاي المطورة من أبل.• معالج A18 أو A19 مع وصول عشوائي 8 غيغابايت، ودعم ميزات Apple Intelligence.هذا وتكشف التسريبات أن سعر iPhone 17 Air سيتراوح بين 1,299 و1,500 دولار أميركي. ومن المتوقع أن تكشف أبل عن معلومات إضافية بخصوص هذا الهاتف خلال الأشهر القادمة. (سكاي نيوز)