أول تحليق لطائرة سوبر جيت بمحرك روسي (فيديو)

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لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا أعلنت شركة روستيخ أن النموذج الأولي لطائرة سوبر جيت نفذ أول طلعت جوية له بمحركات PD-8 الروسية الصنع، في كومسومولسك-نا-أموري، وكانت بمثابة اختبارات الطيران لمحرك PD-8.لمشاهدة الفيديو..

ووفقا لبيانات الشركة، استمرت رحلة الطائرة في 40 دقيقة على ارتفاع 3000 متر، وصلت سرعتها خلالها إلى 500 كيلومتر في الساعة.



وأفاد قائد طاقم الرحلة التجريبية بعد الهبوط، أن مهمة الرحلة قد أنجزت بالكامل. وقد أظهرت محركات PD-8 عملا مستقرا، كما تم خلال الرحلة تقييم ديناميكا الغاز للمحركات في أوضاع ثابتة ومتغيرة.





ويقول دينيس مانتورف، الأول لرئيس الوزراء، رئيس مجلس الإشراف في شركة روستيخ الحكومية: "انضمت الطائرة المجهزة بمحرك PD-8 إلى اختبارات الطيران، وهذه خطوة مهمة طال انتظارها لاعتماد النسخة المستقلة تقنيا من طائرة Superjet. وقد سمح التفاني الكامل وتجاوز جميع التحديات من قِبل مصنعي المحركات للطائرة بإتمام رحلتها الأولى بنجاح باستخدام المحركات الروسية".





المحرك PD-8

ومن جانبه يقول سيرغي تشيميزيف، رئيس شركة روستيخ: "لا يزال أمامنا من العمل والرحلات الجوية. ستنضم طائرة روسية أخرى بمحركات PD-8 في أبريل إلى اختبارات الطيران للحصول على شهادات النوعية".



ووفقا له، سيسمح إدراج الطائرة في الرحلات الجوية بدراسة تفاعل وحدة الدفع بمحركات PD-8 مع الأنظمة المحلية أثناء اختبارات الطيران للحصول على شهادات النوعية. مشيرا إلى أن الشركة تخطط لتسليم محركين تجريبيين آخرين للاختبارات حتى نهاية شهر مارس الجاري.



ومحركات PD-8 ذات قوة دفع 8 أطنان لطائرة سوبرجيت المدنية ولطائرة البرمائية Be-200 مصنوعة من مواد روسية جديدة باستخدام تقنيات متقدمة.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم في طائرة سوبرجيت المدنية الجديدة استبدال حوالي 40 نظاما ووحدة مستوردة، حيث حلت محلها أنظمة ووحدات محلية بالكامل بما فيها المحركات والإلكترونيات والهيكل ووحدة الطاقة المساعدة وأنظمة إمداد الطاقة وتنقية الهواء والحماية من الحرائق وغيرها. (روسيا اليوم)