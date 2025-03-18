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تكنولوجيا وعلوم

ChatGPT سيصبح بديلاً عن Gemini على أندرويد

Lebanon 24
18-03-2025 | 00:00
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مع آخر تحديث تجريبي لتطبيق ChatGPT على أندرويد، أصبح روبوت الدردشة الذي طورته OpenAI بديلاً عن Gemini كمساعدك الرقمي الافتراضي على أندرويد.

باتباع هذه الخطوة، ستتمكن من تشغيل ChatGPT بالضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية (إذا كنت تستخدم شريط التنقل ثلاثي الأزرار) أو التمرير لأعلى من أي زاوية سفلية (إذا كنت تستخدم التنقل بالإيماءات)، إذا كان هذا الإعداد مُفعّلاً، يمكنك أيضاً الضغط مطولاً على زر التشغيل لفتحه.
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وباستخدام هذه الطرق، سيتم تشغيل ChatGPT تلقائياً في الوضع الصوتي، مع ذلك، لا يمكنك استخدام كلمة مرور (مثل "Hey, Google" لـ Gemini) لتشغيل ChatGPT، لأن ذلك يتطلب الوصول إلى بعض واجهات برمجة التطبيقات ذات الامتيازات المتاحة فقط للتطبيقات الموثوقة والمثبتة مسبقاً.

ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا الإصدار التجريبي، لذا إذا لم تكن تستخدم الإصدار التجريبي من تطبيق ChatGPT على نظام أندرويد، فقد تحتاج إلى بعض الانتظار لاستخدام ChatGPT بدلاً من Gemini، ولكنه قادم قريبًا.
(اليوم السابع)
 
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