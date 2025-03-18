Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تبحث إمكانية إزالة منفذ الشحن من هواتف آيفون

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1335048-638779103819722680.jpg
Doc-P-1335048-638779103819722680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية بأن آبل فكرت في التخلي عن منفذ الشحن ونقل البيانات USB-C في هاتف آيفون 17 آير القادم، ليكون أول هاتف آيفون يعمل بالكامل دون منافذ.
Advertisement

وسيجبر هذا التغيير المستخدمين على الاعتماد كليًا على الشحن اللاسلكي، لكنه قد يسهم في تقديم تصميم أكثر أناقة وانسيابية. كما أن الوصول إلى البيانات سيكون ممكنًا فقط عبر خدمة iCloud.

ومع ذلك، فإن من المرجح أن تؤجل آبل تلك الخطوة إلى إصدارات أخرى مستقبلية من هواتف آيفون، مع الاستمرار بالاعتماد على منفذ USB-C الحالي للشحن ونقل البيانات.

وتشير الشائعات والتكهنات المتزايدة حول هاتف آبل القادم المُسمى “آيفون 17 آير iPhone 17 Air” إلى أنه سيكون أنحف آيفون على الإطلاق، وسيحل محل إصدارات “بلس” في سلسلة هواتف آيفون.

واستخدمت آبل دومًا في هواتف آيفون منفذ Lightning التقليدي للشحن ونقل البيانات، لكنها تحوّلت إلى منفذ USB-C في سلسلة آيفون 15، استجابةً لطلبات الاتحاد الأوروبي. وقد قررت آبل في النهاية الاحتفاظ بمنفذ USB-C في هاتف “آيفون 17 آير” لتجنب المزيد من النزاعات التنظيمية في أوروبا، وفقًا لبلومبرغ.

ومع أن خطوة إزالة المنافذ قد تبدو مثيرة للجدل، لكنها قد تصبح معيارًا صناعيًا مستقبليًا، كما حدث عند إزالة منفذ السماعات 3.5 ملم من هواتف آيفون 7 عام 2016، عندما واجهت آبل انتقادات واسعة من المستخدمين والخبراء والمنافسين، لكن سرعان ما اتبعت شركات أخرى النهج نفسه، وألغت المنفذ من أجهزتها.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قد أثبتت إمكانية الاعتماد على الشحن اللاسلكي بالكامل في ساعاتها الذكية، وقد يشهد مستقبل هواتف آيفون تحولًا كبيرًا نحو التصميم الخالي من المنافذ تمامًا والمعتمد كُليًا على الشحن اللاسلكي.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: فرنسا تبحث مع كييف إمكانية الوصول لمواردها الطبيعية لأغراض عسكرية
lebanon 24
18/03/2025 19:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هواتف آبل تربط كلمة "عنصري" بترامب
lebanon 24
18/03/2025 19:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أميركا طلبت من الأوروبيين توضيح إمكانية فرض وتنفيذ عقوبات أكبر ضد روسيا
lebanon 24
18/03/2025 19:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطرح تطبيقا جديدا لتحسين خرائطها لمستخدمي أيفون
lebanon 24
18/03/2025 19:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:04 | 2025-03-18
07:13 | 2025-03-18
06:03 | 2025-03-18
05:11 | 2025-03-18
03:31 | 2025-03-18
01:42 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24