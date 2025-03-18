آيفون القابل للطي.. طوق النجاة المقبل لمبيعات هواتف "أبل"

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(اليوم السابع)

تستعد شركة آبل لدخول سوق القابلة للطي، حيث من المتوقع أن تبدأ الإنتاج الضخم لأول هاتف آيفون قابل للطي وآيباد برو قابل للطي في النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لتقارير حديثة.وذكر تقرير صادر عن MacRumors، نقلاً عن المحلل جيف بو، أن آبل قد تُطلق النموذج الأولي من هذه في شهر أبريل القادم. وتأتي هذه الخطوة بعد دخول مرحلة تقديم المنتج الجديد (NPI) في شركة فوكسكون، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الهواتف تتضمن التصميم والهندسة والنماذج الأولية والتصنيع.مواصفات متوقعة لأجهزة آبل القابلة للطيوفقًا للتقارير، سيأتي هاتف آيفون القابل للطي بتصميم يشبه ، مع شاشة رئيسية بحجم 7.8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة غلاف بحجم 5.5 بوصة. ومن المتوقع أن يقدم تجربة عرض فريدة دون أي خط تجعد ظاهر عند ، كما قد آبل على مستشعر Touch ID الجانبي بدلاً من Face ID.أما جهاز آيباد برو القابل للطي، فقد يتميز بشاشة OLED ضخمة بحجم 18.8 بوصة، مع نظام Face ID مدمج تحت الشاشة، ما يجعله من أكبر اللوحية القابلة للطي في السوق عند إطلاقه.متى سيتم طرح في الأسواق؟تشير التوقعات إلى أن آبل ستعمل على تطوير وتحسين التصميم بعد إطلاق النموذج الأولي في أبريل، على أن تبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من 2026. ووفقًا للمحلل مينغ-تشي كو، فمن المرجح أن يتم طرح هذه رسميًا في الأسواق بين عامي 2027 و2028.ثورة تقنية جديدة في عالم الهواتف القابلة للطيمن خلال هذه الخطوة، تدخل آبل في منافسة مباشرة مع الشركات الرائدة في هذا المجال، ومع التوقعات بتقديم تصميمات مبتكرة وتقنيات متقدمة، قد تعيد هذه تعريف تجربة المستخدم في عالم القابلة للطي.