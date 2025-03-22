غوغل تطلق هاتفها Pixel 9A.. إليكم مواصفاته وسعره

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أعلنت شركة "غوغل" رسمياً عن هاتفها الجديد Pixel 9A، والذي ينافس هاتف أبل iPhone 16E، ويأتي ليرتقي بتجربة مستخدمي هواتف بيكسل في الفئة السعرية المنخفضة.يأتي الهاتف بتصميم جديد دون بروز للكاميرا، مع شاشة أكبر، ومعالج Tensor G4، وتحسين في مقاومة الماء، وكل ذلك مع الحفاظ على سعر 499 دولاراً.ومن بين التغييرات اللافتة في Pixel 9A، التخلي عن بروز الكاميرا، إذ باتت وحدة الكاميرا الخلفية متماشية تماماً مع ظهر الهاتف كما هو الحال في الإصدارات السابقة.ويشبه التصميم الجديد الشريط الأفقي الموجود في Pixel 9A، لكنه أكثر انسيابية، ما يجعل الهاتف مستقراً على الأسطح المسطحة، دون أن يهتز عند استخدامه.كما تم تحسين الشاشة في Pixel 9A بشكل ملحوظ، حيث أصبحت بقياس 6.3 بوصة مقارنة بـ6.1 بوصة في الجيل السابق Pixel 8A.وعلى الرغم من الحجم، إلا أن الهاتف أقل طولاً بنحو ملليمترين وأخف وزناً قليلاً، وأصبحت الشاشة أكثر سطوعاً لتصل إلى 2700 نقطة ضوئية، مقارنة بـ2000 نقطة ضوئية في الجيل السابق، ما يجعلها أكثر وضوحاً تحت أشعة الشمس. كما يأتي بدقة 1080p، ويدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يتيح تجربة سلسة جداً عند التصفح أو اللعب.كاميرا محسّنة مع وضع الماكرويستخدم Pixel 9A كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/2 بوصة، وهو أصغر قليلاً من مستشعر Pixel 8A، الذي كان بحجم 1/1.73 بوصة.ويدعم الهاتف وضع تصوير "ماكرو" Macro، ولكن بطريقة غير مألوفة حيث يستخدم المستشعر لهذا الوضع بدلاً من مستشعر مخصص. كما يحتفظ الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، والتي كانت متوفرة في الجيل السابق.تحسين المقاومة والبطاريةوفي واحدة من الترقيات المهمة في الهاتف الجديد، رفع مستوى مقاومة الماء والغبار من IP67 إلى IP68، ما يعني أنه يتحمل الغمر في مياه أعمق ولفترات أطول، وزادت سعة البطارية إلى 5100 مللي أمبير مقارنة بـ4492 مللي أمبير في الجيل السابق، مما يمنح عمراً أطول للشحن.يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي Qi، كما يدعم الشحن السلكي حتى 23 واطاً، مما يوفر شحناً سريعاً نسبياً لهذه الفئة السعرية.ولم تفوت غوغل فرصة التفاخر بإمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث يأتي الهاتف مع جميع ميزات Gemini AI، بما في ذلك Gemini Live مباشرة عند الإطلاق، ليكون الهاتف جزءاً من استراتيجية الشركة الطموحة في نشر الذكاء الاصطناعي في جميع أجهزتها.ومن بين الميزات الأبرز في Pixel 9A، أن غوغل تضمن له 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان، مما يجعله خياراً آمناً للمستخدمين الذين لا يريدون ترقية هواتفهم كل عامين.وبهذه الميزة، يُعتبر الهاتف واحداً من أطول الهواتف دعماً بالتحديثات، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لأي شخص يبحث عن جهاز يدوم لسنوات طويلة.مواجهة مع آيفون 16eمن السهل مقارنة Pixel 9A مع iPhone 16E الذي أطلقته أبل قبل أسابيع قليلة، حيث يتشابه الهاتفان في بعض المواصفات مثل مقاومة الماء بمعيار IP68، لكن هناك فروقات مهمة تجعل هاتف جوجل أكثر جاذبية.وعلى الرغم من أن iPhone 16E يُباع بسعر 599 دولاراً، إلا أنه يفتقد إلى كاميرا ذات زاوية واسعة، كما أن شاشته تدعم فقط معدل تحديث 60 هرتز، في حين أن Pixel 9A، بسعر أقل 100 ، يأتي بكاميرتين خلفيتين وشاشة أسرع بمعدل تحديث 120 هرتز.يأتي Pixel 9A بسعر 499 دولاراً للنسخة الأساسية (8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت تخزين داخلي)، مع إمكانية رفع السعة التخزينية إلى 256 جيغابايت مقابل 599 دولاراً.ومن المقرر إطلاق الهاتف في الأسواق خلال نيسان 2025، لكن غوغل لم تحدد بعد التاريخ الدقيق للإصدار. (الشرق)