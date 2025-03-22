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تكنولوجيا وعلوم

احذروا محولات الملفات المجانية عبر الإنترنت

Lebanon 24
22-03-2025 | 04:00
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حذر إشعار جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن بعض برامج تحويل المستندات والصور عبر الإنترنت تُحمّل أيضًا برامج ضارة على أجهزة كمبيوتر المستخدمين غير المنتبهين؛ مما يتيح للجهات الخبيثة الوصول إلى جهازك وبياناتك.
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استخراج معلومات حساسة
وتقوم بعض هذه الأدوات باستخراج معلومات حساسة من الملفات والمستندات والصور المُرسلة للتحويل، مثل أرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور أو الرموز لتجاوز المصادقة متعددة العوامل، والمعلومات المصرفية، ومعلومات العملات المشفرة، والعناوين، وغير ذلك الكثير.

اكتشاف البرامج الضارة
وقد يكون من الصعب اكتشاف برامج تحويل الملفات الضارة؛ لأنها تقوم بما تُعلن عنه، مثل تحويل ملف docx إلى pdf أو دمج عدة ملفات في ملف واحد.

 ومع ذلك، قد يحتوي الملف الذي تُنزّله على برامج فدية خفية أو برامج إعلانية أو برامج ضارة تُعرّض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للمهاجمين.

وقد يُطلب منك أيضًا تنزيل أداة تحويل على جهازك وهي في الواقع برامج ضارة أو تثبيت ملحق متصفح ضار. ووفقًا لتقرير من مختبرات Malwarebytes حول عمليات الاحتيال، وُجد أن بعض برامج التحويل تحتوي على برامج ضارة من بينها  mageconvertors، وconvertitoremp3،  وconvertisseurs-pdf.

تجنب المخاطر
على الرغم من كشف بعض برامج التحويل الضارة، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود برامج تحويل مجانية أخرى تحتوي على برامج خطرة تنتظر إصابة جهازك.

 وأفضل ما يمكنك فعله هو تجنب هذه الأدوات تمامًا واستخدام برامج موثوقة بدلاً منها.

ولكن إذا كنت تشك في تعرضك للخطر، فابدأ باتخاذ خطوات أساسية لتأمين هويتك، بما في ذلك تغيير كلمات المرور باستخدام جهاز نظيف وموثوق، وتشغيل برنامج مكافحة البرامج الضارة للكشف عن أي تهديدات.

تحويل الملفات بأمان
عندما تحتاج إلى تحويل سريع من نوع مستند إلى آخر، قد ترغب في البحث في "غوغل" عن محول ملفات مجاني والنقر على أي خيار يظهر لك، ولكن لا تفعل ذلك.

وبدلاً من ذلك، ابدأ بالبرنامج أو التطبيقات التي لديك لفتح الملف، وتحقق مما إذا كان بإمكانك تصديره أو حفظه بتنسيق مختلف.

ويوفر Microsoft Office والعديد من برامج تحرير PDF هذه الميزة، أو يمكنك استخدام أدوات Adobe المجانية للتحويل من وإلى ملفات PDF، بالإضافة إلى عدد من برامج تحويل المستندات والصور الأخرى المجانية. (إرم)
 
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