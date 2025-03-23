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تكنولوجيا وعلوم

8 أخطاء يجب تجنبها لإطالة عمر بطارية الهاتف

Lebanon 24
23-03-2025 | 11:08
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تُعد بطارية الهاتف الذكي من أهم مكوناته، ولكن الكثير من المستخدمين يرتكبون أخطاء يومية تؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي دون أن يدركوا ذلك، إذا كنت تلاحظ أن بطاريتك تنفد بسرعة أو تتلف في وقت قصير، فقد يكون السبب في بعض العادات الخاطئة، وفيما يلى نوضح لك أبرز الأخطاء الشائعة التي تدمّر بطارية هاتفك وكيفية تجنبها:
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1. شحن الهاتف حتى 100% أو تركه يصل إلى 0% 
على عكس الشائع، فإن شحن الهاتف بالكامل حتى 100% أو تركه يفرغ تمامًا حتى 0% قد يؤدي إلى تلف البطارية على المدى الطويل. البطاريات الحديثة تعمل بشكل أفضل عندما يكون مستوى الشحن بين 20% و80%. 

2. استخدام شواحن وكابلات غير أصلية 
استخدام شواحن غير أصلية أو رديئة الجودة قد يؤدي إلى تلف البطارية بسبب اختلاف قوة الجهد الكهربائي، مما قد يسبب ارتفاع الحرارة وتلف المكونات الداخلية

3. ترك الهاتف موصولًا بالشاحن لفترات طويلة 
الكثير من المستخدمين يتركون هواتفهم متصلة بالشاحن طوال الليل، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. 

4. تعريض الهاتف لدرجات حرارة عالية 
الحرارة الزائدة هي العدو الأول لبطارية الهاتف، حيث تؤدي إلى تلف خلايا البطارية وتقليل كفاءتها بشكل سريع. 

5. استخدام الهاتف أثناء الشحن 
استخدام الهاتف أثناء الشحن يزيد من حرارته ويؤثر على سرعة الشحن وعمر البطارية. 

6. الاعتماد على الشحن السريع دائمًا 
الشحن السريع قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، لكنه يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية، مما يقلل من عمرها الافتراضي. 

7. تفعيل سطوع الشاشة على الحد الأقصى 
الشاشة هي أحد أكثر المكونات استهلاكًا للطاقة، واستخدامها بأقصى سطوع يؤدي إلى استنزاف البطارية سريعًا. 

8. إبقاء البلوتوث وGPS والـ Wi-Fi نشطة دائمًا 
ترك هذه الميزات مفعلة باستمرار يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية دون داعٍ.  (اليوم السابع)
 
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