8 أخطاء يجب تجنبها لإطالة عمر بطارية الهاتف

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تُعد بطارية الهاتف الذكي من أهم مكوناته، ولكن الكثير من المستخدمين يرتكبون أخطاء يومية تؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي دون أن يدركوا ذلك، إذا كنت تلاحظ أن بطاريتك تنفد بسرعة أو تتلف في وقت قصير، فقد يكون السبب في بعض العادات الخاطئة، وفيما يلى نوضح لك أبرز الأخطاء الشائعة التي تدمّر بطارية هاتفك وكيفية تجنبها:1. شحن الهاتف حتى 100% أو تركه يصل إلى 0%على عكس الشائع، فإن شحن الهاتف بالكامل حتى 100% أو تركه يفرغ تمامًا حتى 0% قد يؤدي إلى تلف البطارية على المدى . البطاريات الحديثة تعمل بشكل عندما يكون مستوى الشحن بين 20% و80%.2. استخدام شواحن وكابلات غير أصليةاستخدام شواحن غير أصلية أو رديئة الجودة قد يؤدي إلى تلف البطارية بسبب اختلاف قوة الجهد الكهربائي، مما قد يسبب ارتفاع الحرارة وتلف المكونات .3. ترك الهاتف موصولًا بالشاحن لفترات طويلةالكثير من المستخدمين يتركون هواتفهم متصلة بالشاحن طوال الليل، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي.4. تعريض الهاتف لدرجات حرارة عاليةالحرارة الزائدة هي العدو الأول لبطارية الهاتف، حيث تؤدي إلى تلف خلايا البطارية وتقليل كفاءتها بشكل سريع.5. استخدام الهاتف أثناء الشحناستخدام الهاتف أثناء الشحن من حرارته ويؤثر على سرعة الشحن وعمر البطارية.6. الاعتماد على الشحن السريع دائمًاالشحن السريع قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، لكنه يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية، مما يقلل من عمرها الافتراضي.7. تفعيل سطوع الشاشة على الحد الأقصىالشاشة هي أحد أكثر المكونات استهلاكًا للطاقة، واستخدامها بأقصى سطوع يؤدي إلى استنزاف البطارية سريعًا.8. إبقاء البلوتوث وGPS والـ Wi-Fi نشطة دائمًاترك هذه الميزات مفعلة باستمرار يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية دون داعٍ. (اليوم السابع)