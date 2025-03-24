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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من غوغل.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:00
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أصبح بإمكان المساعد الذكي Gemini Live من غوغل تسجيل شاشة الهواتف الذكية والإجابة على الأسئلة الفورية بناءً على ما يظهر على الشاشة، وتتيح هذه الميزة الجديدة للمساعد التعرف على التطبيقات والمحتوى داخلها، بما في ذلك الصور والبيانات المخزنة على الهاتف.
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وقد تم رصد الميزة لأول مرة من قبل أحد المستخدمين على Reddit، حيث شارك تسجيل شاشة يظهر كيفية عملها على هاتف شاومي، وفقًا لما نقله موقع 9to5Google.
وعند تفعيل الميزة، يظهر خيار تسجيل الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول كل ما يستطيع Gemini قراءته، وقد أكدت غوغل لـ The Verge أن الميزة بدأت في الوصول للمستخدمين، لكنها لم توضح إن كان الطرح تدريجيًا أم مقتصرًا على مجموعة محددة حاليًا.
يأتي دعم Gemini Live لقراءة الشاشة ضمن الميزات التي أعلنت عنها جوجل في بداية مارس، والمخصصة لمشتركي Google One AI Premium، وتشير التقارير إلى أن الميزة متاحة حاليًا فقط لمستخدمي Gemini Advanced، بينما لم يتم بعد إطلاق ميزة أخرى تُدعى Live Video، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل مقطع فيديو وطرح الأسئلة حوله في الوقت الفعلي.

تسعى غوغل لتعزيز قدرات Gemini في ظل المنافسة المتزايدة مع مايكروسوفت وأمازون وOpenAI، ورغم أن آبل تعمل على تطوير ميزات مماثلة لمساعدها سيري، إلا أن موعد إطلاقها لا يزال غير محدد، مما يمنح جوجل ميزة تنافسية، خاصة على هواتف أندرويد. (اليوم السابع)
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