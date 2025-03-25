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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تعد بتحسينات غير مسبوقة في الحواسيب مع نظام HarmonyOS

Lebanon 24
25-03-2025 | 07:56
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أكد مسؤول بارز في هواوي أن نظام HarmonyOS الجديد للحواسيب سيحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدم، إذ من المقرر إطلاقه في مايو المقبل. وكشفت الشركة عن بعض التفاصيل حول النظام المنتظر قبل موعد طرحه الرسمي.
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وفي مقابلة حديثة، صرّح ريتشارد يو، رئيس مجموعة هواوي للأعمال الاستهلاكية، بأن نظام HarmonyOS للحواسيب سوف يقدم تجربة استخدام “تفوق الخيال”، مضيفًا أن النظام سيحمل مفاجآت مميزة لمستخدمي الحواسيب المحمولة، سواء الحاليين أو المقبلين.

وقال يو: “سيضيف النظام قيمة أكبر، وستكون التجربة أبعد مما يتصوره المستخدمون”.

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر مطلع داخل هواوي بأن HarmonyOS للحواسيب سيدعم تشغيل التطبيقات بنسختين مختلفتين، مما يعني توافقه مع تطبيقات HarmonyOS الأصلية بالإضافة إلى تطبيقات ويندوز.

ويتماشى هذا الكشف مع تقارير سابقة أشارت إلى أن النظام الجديد قد يدعم تشغيل تطبيقات ويندوز، مع تأكيد المصدر أن هواوي تعمل تدريجيًا على تطوير منظومة مستقلة تشمل كافة أجهزتها.

ويُتوقع أن تسهم هذه الميزة في ضمان تجربة سلسة للمستخدمين، سواء في أداء المهام المكتبية أو تشغيل الألعاب، مما يتيح لهم الاستمرار في استخدام تطبيقاتهم المفضلة حتى عند الانتقال إلى أجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بنظام HarmonyOS.

وإلى جانب النظام الجديد، تعمل هواوي على تطوير رقاقة Kirin مخصصة للحواسيب، ومن المتوقع إطلاقها قريبًا مع جهاز MateBook المحمول الجديد.

وأكّدت هواوي رسميًا أن إطلاق HarmonyOS للحواسيب سيكون في شهر مايو، ومن المرجح أن يأتي النظام بواجهة مستخدم جديدة كليًا مع تحسينات ملحوظة.

ومن المزايا المتوقعة في النظام شريط حالة جديد في الجزء العلوي يحتوي على أدوات وخدمات مشابهة لمركز التحكم، وشريط تطبيقات سفلي يعرض التطبيقات المستخدمة بنحو متكرر، مما يسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى البحث في القائمة.

ومع هذه التطورات، تستعد هواوي لإعادة تعريف تجربة استخدام الحواسيب المحمولة، في خطوة قد تعزز مكانتها في سوق أنظمة التشغيل المستقلة.
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