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تكنولوجيا وعلوم

ميزات مسرّبة عن آيفون "17 Air"

Lebanon 24
21-04-2025 | 02:05
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في خطوة جديدة من أبل، تستعد الشركة لإطلاق iphone 17 Air كجزء من تشكيلة هواتف آيفون لعام 2025، والمتوقع أن يتم طرحه في أيلول المقبل. ويأتي الهاتف بتصميم مبتكر يعكس أول تغيير كبير في تصميم هواتف آيفون منذ سنوات.
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وفقًا للتسريبات الأخيرة، فإن iPhone 17 Air سيتميز بهيكل نحيف للغاية، إذ تشير التقارير إلى أن سمك الهاتف سيكون بين 5.5 مم و6 مم، ليكون بذلك أنحف هاتف آيفون تم طرحه حتى الآن، متفوقًا على آيفون 6 الذي كان يعتبر أنيقًا في وقته.

من حيث الأداء، سيتضمن الهاتف شريحة A19 القياسية، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز متوسط المواصفات مع تصميم أنيق. في المقابل، ستتم تزويد طرازي iPhone 17 Pro و17 Pro Max بشريحة A19 Pro، مما يعكس تمايز المواصفات بين هذه الطرازات.

الهاتف سيحمل كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، ستثبت في وحدة مستطيلة، وهو تصميم جديد يختلف عن النمط التقليدي المعتاد في هواتف آيفون السابقة. ويُعتقد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في لغة التصميم لدى أبل.

شاشة أكبر
سيأتي الهاتف بشاشة تتراوح بين 6.6 و6.7 بوصة، ما يجعله أكبر من iPhone 17 المتوقع بشاشة 6.3 بوصة، وأقرب في الحجم إلى iPhone 17 Pro Max الذي سيحمل شاشة 6.9 بوصة.

تخطط أبل للكشف عن iPhone 17 Air مع طرازات iPhone 17 وiPhone 17 Pro خلال حدثها السنوي في أيلول 2025، حيث يُتوقع أن يشهد الهاتف إقبالًا واسعًا نظرًا لتصميمه العصري والمواصفات المميزة التي يقدّمها.

يبقى أن نرى ما إذا كان iPhone 17 Air سيتفوق على تصميمات هواتف آيفون السابقة ويحقق النجاح الذي تأمله أبل. (ارم نيوز)
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