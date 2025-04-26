غوغل تُطلق تصميمًا جديدًا لتطبيق Gmail على أجهزة iPhone

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بعد اختباره في وقت سابق من هذا العام، تُطلق الآن تصميمًا جديدًا لتطبيق على أجهزة وiPad على نطاق واسع، وفي حين أن لغة التصميم متاحة على نطاق واسع في تطبيقات جوجل على نظامي والويب، إلا أن اعتماد iOS كان أبطأ بكثير.في Gmail، يبدأ التصميم بشريط بحث على شكل حبة دواء بدلاً من المستطيل المُستدير، ويُحدد الشريط السفلي، في حال تفعيل تجربة Google Chat و/أو Meet المُدمجة، علامة التبويب الحالية بحبة دواء أخرى بدلاً من إبراز الرمز، كما أصبح زر "إنشاء" الآن مستطيلًا مُستديرًا.يُستخدم اللون الأزرق كلون مميز في جميع أنحاء التطبيق، مع إزالة اللون الأحمر في معظمه.لم يطرأ أي تغيير على درج التنقل في Gmail، الذي يحتوي على مجلداتك وعلاماتك.وفي عرض الرسائل، يُصبح رمز الفائض ثلاثي النقاط أفقيًا بفضل تعديل بسيط، هذا "الشكل والأسلوب المُجدد" مُصمم ليتوافق مع تجربة Android والويب.ونشهد إطلاق إعادة تصميم Material 3 مع الإصدار 6.0.250413 من Gmail لأجهزة iPhone وiPad ، يُعد هذا التحديث بسيطًا ومباشرًا.وعلى نظام iOS، يتوفر Material 3 في Google Chat، والصفحة الرئيسية، والخرائط، وMeet، والصور، والبحث، وفي الوقت نفسه، سيحصل تقويم Google، وهو تطبيق يستخدم لغة التصميم السابقة، على نظام iOS على إمكانية "إنشاء وتعديل أحداث أعياد الميلاد". بمجرد توفرها، سيظهر خيار " " عند إنشاء حدث جديد إلى جانب "الحدث" و"المهمة".ولم يتم إطلاق هذه الميزة على نطاق واسع بعد. (اليوم السابع)