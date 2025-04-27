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صحة

"ChatGPT" يُنقذ سيدة أميركية من مرض خطير!

Lebanon 24
27-04-2025 | 16:35
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أرجعت سيدة في الولايات المتحدة الفضل في إنقاذ حياتها إلى روبوت الدردشة الشهير "ChatGPT"، حيث قالت إنه رجح إصابتها بمرض مناعي أغلفه الأطباء ما أدى إلى اكتشاف إصابتها بالسرطان.
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ولاحظت لورين بانون، التي تُقسّم وقتها بين ولاية كارولينا الشمالية وجزر فيرجن الأميركية، لأول مرة في شباط 2024 أنها تُواجه صعوبة في ثني أصابعها صباحًا ومساءً.

وبعد أربعة أشهر، أخبرها الأطباء بأنها مُصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، على الرغم من أن نتائج اختبارها كانت سلبية لهذه الحالة، بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز.

وبدأت بانون، التي تمتلك شركة تسويق وهي أم لطفلين، تُعاني من آلام مُبرحة في المعدة وخسرت 14 رطلًا في شهر واحد فقط، وهو ما أرجعه الأطباء إلى ارتجاع المريء.

وفي محاولة يائسة لتحديد سبب أعراضها، لجأت بانون إلى روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" من شركة "OpenAI".

أخبرها "ChatGPT" بأنها قد تكون مصابة بمرض هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة الغدة الدرقية عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهابها وقصور نشاطها في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من تحفظات طبيبها، أصرت بانون على إجراء فحص للكشف عن هذه الحالة في أيلول 2024، وصُدمت عندما اكتشفت أن "ChatGPT" كان على حق، على الرغم من عدم وجود أي تاريخ عائلي للمرض.

ودفع هذا الأطباء إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية لديها، حيث اكتشفوا كتلتين صغيرتين في رقبتها وتم تأكيد إصابتها بالسرطان في تشرين الاول 2024.

تزعم بانون أنها ما كانت لتكتشف السرطان الخفي لولا مساعدة "ChatGPT"، الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ حياتها.

وبعد تشخيص إصابتها بالسرطان، خضعت بانون لعملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية وعقدتين لمفاويتين من رقبتها. وستبقى الآن تحت المراقبة مدى الحياة لضمان عدم عودة السرطان.
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