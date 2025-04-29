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تكنولوجيا وعلوم
"واتساب" يختبر ميزة جديدة.. فما هي؟
Lebanon 24
29-04-2025
|
10:18
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تختبر ميتا ميزة جديدة على
واتساب
تتيح للمستخدمين التفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات، مما يوفر بديلاً أكثر تعبيرًا من الرموز التعبيرية التقليدية.
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الميزة التي لا تزال قيد الاختبار، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم على واحد من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم. وفقًا للتقارير، يتم اختبار هذه الميزة حاليًا على إصدار أندرويد التجريبي، ومن المتوقع أن تتوسع لتشمل أجهزة iOS في الأيام المقبلة، خاصة لمستخدمي
الإصدار التجريبي
.
تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التفاعل مع الرسائل باستخدام ملصقات، مثلما يحدث مع الرموز التعبيرية حاليًا. يمكن للمستخدمين اختيار ملصق للتفاعل مع رسالة معينة، سواء كانت ملصقات من حزم واتساب الرسمية، أو من تطبيقات خارجية، أو حتى ملصقات أنشأها المستخدمون أنفسهم.
ستُضاف هذه الميزة إلى الشريط الذي يظهر عند الضغط مطولًا على الرسالة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الرموز التعبيرية أو الملصقات للتفاعل مع الرسالة بطريقة أكثر تعبيرًا.
من المتوقع أن تُحسّن هذه الميزة تجربة المستخدم، خاصة في الحالات التي قد لا تكون فيها الرموز التعبيرية التقليدية كافية للتعبير عن المشاعر أو ردود الأفعال.
كما يُذكر أن واتساب أصبح منصة أكثر أمانًا وخصوصية، حيث قدم مؤخرًا ميزة خصوصية اختيارية تحظر نقل المحتوى خارج المجموعات، بالإضافة إلى منع تنزيل الوسائط تلقائيًا إلى المعرض. (ارم نيوز)
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