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تكنولوجيا وعلوم

شركة Nothing تلفت الأنظار بهاتفها الجديد

Lebanon 24
01-05-2025 | 06:53
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كشفت Nothing عن هاتفها الجديد الذي لفت أنظار محبي التقنية بتصميمه ومواصفاته الممتازة.

حصل هاتف CMF Phone 2 Pro على هيكل بتصميم مميز جدا، مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاد الهيكل (164/78/7.8) ملم، وزنه 185 غ.
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شاشاته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Nothing OS 3.2، ومعالج Mediatek Dimensity 7300 Pro، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 5 واط.
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