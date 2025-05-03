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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تُطلق خطوة تقنية جديدة في تطبيق "واتساب"

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:58
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أطلقت شركة "ميتا" خطوة تقنية جديدة في تطبيق "واتساب"، تعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي مدعومة ببنية سحابية آمنة، وتركز على تعزيز تجربة المستخدم مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
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وأعلنت الشركة بدء طرح أدوات ذكاء اصطناعي جديدة في تطبيق "واتساب"، تشمل ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة واقتراحات للكتابة، وذلك عبر نظام حوسبة سحابية جديد يُعرف باسم "المعالجة الخاصة" (Private Processing)، يهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل.

وبحسب الشركة، تُرسل الطلبات المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي إلى خوادم سحابية (سيرفرات) بعد تشفيرها، حيث تُعالج داخل "آلة افتراضية سرية"، وهي بيئة معزولة تؤكد ميتا أن لا أحد داخلها -بمن فيهم مهندسوها- يمكنه الاطلاع على البيانات.
 
ويتضمن النظام خطوات تحقق من سلامة الطلبات، إذ لا تُنفذ المهام إلا بعد التأكد من صدورها عن جهاز موثوق يعمل بنسخة أصلية من واتساب، وبعد المعالجة، تُعاد النتائج مشفّرة إلى الجهاز الأصلي، ويُمنع تخزين أي جزء من البيانات أو النتائج في خوادم الشركة.

"المعالجة الخاصة" مستوحاة من بنية مشابهة اعتمدتها "أبل" تحت اسم "Private cloud compute"، وتُعد جزءاً من خطة ميتا طويلة الأمد لتوسيع وظائف الذكاء الاصطناعي ضمن إطار يحافظ على التشفير من الطرف إلى الطرف.
 
وبحسب تقارير إعلامية، من المقرر أن يبدأ الإطلاق التدريجي لهذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة، مع وعود بتوسيع النظام لاحقاً، ليشمل أدوات إضافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ الأمان الرقمي. (امارات 24) 
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