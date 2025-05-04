تحذير عاجل من آبل: ثغرات تهدد 1.8 مليار مستخدم آيفون

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وبحسب صحيفة "مترو" فقد جاء التحذير عقب اكتشاف 23 ثغرة أمنية خطيرة تمكّن من اختراق الأجهزة والتجسس عليها.



شركة Oligo المتخصصة في أمن المعلومات هي من كشفت هذه الثغرات، وأطلقت على أخطر اثنتين منها الاسم الرمزي "AirBorne"، مؤكدة أن المهاجمين يستطيعون من خلالهما السيطرة الكاملة على الجهاز المستهدف.



ويشمل هذا الوصول غير المصرّح به إلى البيانات، وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، والتجسس، وحتى نشر برمجيات الفدية الخبيثة إلى بقية الأجهزة على نفس الشبكة اللاسلكية.



ولا يحتاج المهاجم سوى أن يكون متصلاً بنفس شبكة الواي فاي التي يعمل عليها الجهاز المستهدف، حتى يتمكن من إرسال برمجيات خبيثة تنتقل تلقائياً إلى أجهزة أخرى مرتبطة بتقنية AirPlay، مما يجعل الهجوم سريع الانتشار وواسع التأثير. أصدرت شركة آبل تحذيراً أمنياً بالغ الأهمية يتعلق بواحدة من أكثر ميزاتها شيوعاً وهي AirPlay، التي يستخدمها مئات الملايين لبث المحتوى عبر أجهزتهم من الآيفون أو الآيباد أو الماك إلى شاشات التلفزيون أو السماعات الذكية أو أجهزة HomePod.وبحسب صحيفة "مترو" فقد جاء التحذير عقب اكتشاف 23 ثغرة أمنية خطيرة تمكّن من اختراق الأجهزة والتجسس عليها.شركة Oligo المتخصصة في أمن المعلومات هي من كشفت هذه الثغرات، وأطلقت على أخطر اثنتين منها الاسم الرمزي "AirBorne"، مؤكدة أن المهاجمين يستطيعون من خلالهما السيطرة الكاملة على الجهاز المستهدف.ويشمل هذا الوصول غير المصرّح به إلى البيانات، وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، والتجسس، وحتى نشر برمجيات الفدية الخبيثة إلى بقية الأجهزة على نفس الشبكة اللاسلكية.ولا يحتاج المهاجم سوى أن يكون متصلاً بنفس شبكة الواي فاي التي يعمل عليها الجهاز المستهدف، حتى يتمكن من إرسال برمجيات خبيثة تنتقل تلقائياً إلى أجهزة أخرى مرتبطة بتقنية AirPlay، مما يجعل الهجوم سريع الانتشار وواسع التأثير.

كما لم يتوقف الخطر عند أجهزة المنزل فحسب، إذ امتد ليشمل نظام CarPlay، الذي يستخدمه الملايين للوصول إلى تطبيقات الخرائط والرسائل والموسيقى داخل سياراتهم.



وقد حذّرت Oligo من إمكانية تنفيذ ما يعرف بـ"تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد" عبر نقطة الاتصال اللاسلكي الخاصة بنظام تشغيل السيارة، خاصةً إذا كانت كلمة مرور هذه النقطة افتراضية أو يسهل التنبؤ بها.

وفي رد سريع، أكدت آبل أنها أصدرت التحديث الأمني الضروري في 28 نيسان الماضي ضمن النسخة 18.4 من نظامي iOS وiPadOS، بالتعاون مع Oligo.





وقد تم توثيق إصلاح الثغرتين (CVE-2025-24252 وCVE-2025-24132) في قاعدة البيانات الوطنية للثغرات، مشيرة إلى أنها قامت بـ"تحسين إدارة الذاكرة" كحل جذري.