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تكنولوجيا وعلوم
نهاية حقبة Skype..مايكروسوفت تغلق التطبيق اليوم
Lebanon 24
04-05-2025
|
23:00
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أعلنت شركة
مايكروسوفت
عن الإغلاق النهائي لتطبيق "سكايب -
skype
" اليوم في 5 أيار، منهيةً بذلك مسيرة استمرت أكثر من عقدين في مجال الاتصالات الرقمية.
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ولم يأت قرار إيقاف التطبيق فجأة، بل جاء كخطوة مدروسة في سياق تحول استراتيجي تبنته مايكروسوفت للتركيز على منصة اتصال واحدة فقط، وهي "
microsoft
Teams"، التي ستُشكّل الوجهة الجديدة للمستخدمين.
وكانت خدمة "سكايب" قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، خاصةً مع بروز تطبيقات منافسة مثل "زووم" و"
غوغل
ميت" و"
واتساب
"، التي قدمت ميزات أكثر تطوراً وسهولة في الاستخدام.
بدورها، قرّرت مايكروسوفت، التي استحوذت على "سكايب" في عام 2011، توحيد جهودها في منصة "تيمز"، التي توفر مجموعة واسعة من الأدوات للتواصل، بما في ذلك المكالمات الصوتية والمرئية، والمحادثات النصية، ومشاركة الملفات، وإدارة الجداول الزمنية والمشاريع الجماعية.
ولضمان تجربة انتقال سلسة، أكدت مايكروسوفت أن بيانات المستخدمين، بما في ذلك المحادثات وجهات الاتصال، ستظل متاحة عبر "تيمز" باستخدام نفس بيانات تسجيل الدخول الخاصة بـ"سكايب"، أي أن المستخدمين لن يضطروا إلى البدء من جديد، بل يمكنهم متابعة تواصلهم دون انقطاع.
وبالنسبة للمستخدمين الذين كانوا يعتمدون على "سكايب" في المكالمات الدولية أو لديهم رصيد مدفوع، أوضحت مايكروسوفت أن هذه الخدمات ستتوقف تدريجياً.
ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام أرصدتهم حتى نهاية فترة الاشتراك الحالية، فبعض هذه الميزات قد تكون متاحة في "تيمز"، لكن من الأفضل التحقق من الحساب لمعرفة التفاصيل الدقيقة .
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