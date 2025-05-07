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تكنولوجيا وعلوم
العلماء يكتشفون أوجه تشابه جديدة بين المريخ والأرض
Lebanon 24
07-05-2025
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اكتشف خبراء من جامعة روتشستر الأميركية تشابها لم يكن معروفا من قبل بين تضاريس
المريخ
والأرض.
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وتبعا لمجلة Icarus فإن العلماء
في الجامعة
وأثناء دراستهم للمريخ وتضاريسه لاحظوا أن بعض الحفر المريخية تشبه في بنيتها بعض المرتفعات الترابية الموجودة في الأجزاء الشمالية من الأرض، ووجدوا أن هذا التشابه في التضاريس بين الكوكبين قد يكون مؤشرا على وجود حياة على الكوكب الأحمر.
واتضح للعلماء أثناء الدراسة أن بعض المناطق في المريخ تحتوي على تضاريس تشبه الأمواج، وأن مثل هذه التضاريس موجودة في بعض المناطق الجبلية الباردة على الأرض، مثل
القطب الشمالي
وجبال روكي، وأنها تتشكل على منحدرات التربة المشبعة بالمياه في ظل ظروف تجمدها بالتناوب.
وحول الموضوع قالت راشيل غليد، العالمة وإحدى المشاركات في الدراسة:"السوائل يمكن أن تأخذ هذا الشكل المتموج في ظل ظروف معينة. الفرق الوحيد بين التضاريس التي اكتشفت على المريخ والتضاريس الأرضية الشبيهة بها أن ارتفاع (الموجة) على المريخ أعلى في المتوسط بنحو 2.6 مرة".
من جهته
قال العالم المشارك في الدراسة، جون
بول سليمان
:"تشير الدراسة إلى أن المريخ شهد في وقت ما دورات تجميد وذوبان للسوائل مماثلة لتلك التي شهدها كوكب الأرض... قد يساعدنا هذا البحث في تحديد المؤشرات التي وجدت سابقا والتي توجد حاليا، والتي قد تشير إلى احتمال وجود حياة على الكواكب الأخرى".
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