"ميتا" تُتيح ميّزات الذكاء الاصطناعيّ في نظّاراتها الذكيّة

Advertisement

ناقشت مؤخرًا إضافة ميزة جديدة تُمكّن مُستخدمي نظاراتها الذكية من تحديد الأشخاص القريبين منهم عبر مسح وجوههم، وفقًا لتقرير.ويُقال إن هذه الميزة متاحة للمستخدمين، ولكن لن يكون لدى المحيطين بهم خيار آخر ، وتُصدر نظارات للذكاء الاصطناعي الحالية وميضًا ضوئيًا LED عند استخدام الكاميرا المُدمجة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت النظارات ستُصدر أي إشارة عند استخدام خاصية التعرف على الوجه.وأفادت التقارير، أن شركة Meta درست سابقًا إضافة تقنية التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية، ويُقال إن هذه الميزة مبنية على وظيفة Live AI التي توفرها نظارات Ray-Ban ، ويُشار إليها داخليًا باسم "الاستشعار الفائق"، وفقًا للمنشور.وإذا طورت ميتا هذه الميزة، فستُمكّن مستخدمي نظاراتها الذكية من مسح وجوه الأشخاص من حولهم ، ووفقًا للتقرير يُمكن تحديد هوية المستخدمين القريبين من شخص يمتلك للذكاء الاصطناعي بالاسم.بينما يُقال إن هذه الميزة متاحة اختياريًا لمن يرتدون نظارات ميتا الذكية، إلا أنه من المستحيل على أي شخص قريب منهم إلغاء عملية مسح وجوههم والتعرف عليها من قِبل الشركة ، ويشير التقرير أيضًا إلى أن ميتا درست تعطيل مؤشر استخدام الكاميرا على النظارات عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.وأضافت الشركة مؤشر الكاميرا لإبلاغ الأشخاص الموجودين في المنطقة عند استخدام نظارات ميتا AI لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو ، ومع ذلك قد لا يُفعّل مؤشر LED عند تشغيل ميزة التعرف على الوجه. (اليوم السابع)