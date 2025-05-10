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تكنولوجيا وعلوم

4 ميزات جديدة قريبًا على آيفون... تعرّف إليها!

Lebanon 24
10-05-2025 | 06:21
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تستعد شركة أبل لإطلاق التحديث المرتقب "iOS 18.5"، المتوقع وصوله إلى مستخدمي آيفون الأسبوع المقبل، حاملاً معه مجموعة من الميزات الجديدة، من أبرزها ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

فيما يلي 4 من أبرز الميزات التي سيجلبها التحديث الجديد:

أوّلاً، تحسينات لتطبيق البريد:
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أدخلت أبل في تحديث "iOS 18.2" السابق، العديد من التغييرات على تطبيق البريد، إلا أن إعادة التصميم الكبيرة وميزات البريد الوارد الجديدة كانت مثيرة للجدل بعض الشيء. 

وفي iOS 18.5، تُضيف أبل تحسينين لتطبيق البريد من المفترض أن يكونا مفيدين، الأول سيعرض كل البريد الوارد الآن، بعدما كان مخفيًا سابقًا، والثاني يسمح بتفعيل أو تعطيل صور جهات الاتصال بسهولة.

ثانيًا، خلفيات جديدة:

من النادر أن تُضيف أبل خلفيات نظام جديدة إلى نظام iOS، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت الشركة في القيام بذلك في بعض المناسبات السنوية.

والآن في نظام iOS 18.5، تضيف أبل خلفيات آيفون مُدمجة جديدة كليًا. 

ثالثًا، وقت الشاشة:

تمكنك ميزة "وقت الشاشة" من استخدام أجهزتك بشكل أكثر فعالية، وأحد أهم جوانب "وقت الشاشة" هو أدوات الرقابة الأبوية، والذي سيحصل على تحديث رائع في نظام iOS 18.5.

وعند إدخال رمز مرور وقت الشاشة على جهاز طفلك، ستتلقى إشعارًا بذلك، بصفتك ولي أمر. هذا يضمن عدم تجاوز طفلك لحدود وقت الشاشة دون علمك.

رابعًا، ميزات الأقمار الصناعية:

تاريخيًا، إذا كنت ترغب في استخدام ميزات الأقمار الصناعية في نظام iOS، فأنت بحاجة إلى آيفون 14 أو أحدث، لكن هذا سيتغير مع نظام iOS 18.5، الذي سيتيح لك الوصول إلى ميزات الأقمار الصناعية القائمة على "Starlink" عند التواجد في منطقة دون تغطية شبكة.
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