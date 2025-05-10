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تكنولوجيا وعلوم
ميزة حذف جديدة تصل إلى رسائل غوغل
Lebanon 24
10-05-2025
|
10:30
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يختبر تطبيق رسائل
غوغل
زر "الحذف للجميع"، ما يمنح مستخدمي أندرويد مهلة 15 دقيقة لإلغاء إرسال رسائل RCS النصية التي كان من المفترض ألا تُرسل من الهاتف أصلًا.
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وفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، تشير التقارير الأولية إلى أن الضغط المطول على الرسالة يُظهر خيارين: "الحذف للجميع" أو "الحذف لي"، وعند استخدام الخيار الأول، تستبدل المحادثة النص بعلامة صغيرة "حذف الرسالة" يمكن لجميع المشاركين رؤيتها.
لا تظهر هذه الميزة إلا في محادثات المجموعات الكبيرة، وقد نجح أحد المختبرين في تجربة هذه الميزة في محادثة تضم اثني عشر شخصًا، بينما ظل الخيار مخفيًا في المجموعات الصغيرة وفي المحادثات الفردية.
وتم
الكشف عن
هذه الميزة لأول مرة في
مارس
، لذا من الجيد أن نراها تُطرح أخيرًا، حتى لو كانت في مرحلة تجريبية.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوجل تُشغل حاليًا خوادمها لشريحة صغيرة من مستخدمي النسخة التجريبية لضمان صمود النظام قبل توسيع نطاقه.
هذا الطرح المحدود ليس مفاجئًا، فقد وفرت التطبيقات المنافسة هذه الشبكة الآمنة لسنوات، ولكل منها حدودها الخاصة، ويتيح لك
واتساب
سحب رسالة لمدة يومين، بينما يمنحك iMessage دقيقتين للتراجع وخمس عشرة دقيقة للتعديل، ويذهب تيليجرام إلى أبعد من ذلك، ويتيح للمستخدمين مسح الرسائل في أي وقت دون ترك أي أثر.
وبالنظر إلى هذه المجموعة، فإن حد الـ 15 دقيقة الذي تفرضه جوجل متواضع، ولكنه لا يزال يُسد أكبر فجوة في تطبيق الدردشة
الرئيسي
. (اليوم السابع)
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