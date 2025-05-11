مايكروسوفت تكشف عن Surface Pro بنسخته الجديدة

كشفت عن النسخة الجديدة من حواسب Surface Pro والتي صممت لتنافس أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.

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وأشارت مايكروسوفت إلى أن الحاسب الجديد يعتبر جهازا من نوع "2 في 1" إذ يمكن استعماله كحاسب لوحي عادي، أو وصله بلوحة مفاتيح خارجية ليستعمل كحاسب محمول متكامل صغير الحجم.



يتميز الجهاز الجديد بأداءه السريع بفضل معالج Snapdragon X Plus، وذواكر الوصول العشوائي التي أتت بسعة 16 غيغابايت، والذواكر الداخلية بسعة 256 و512 غيغابايت.

أما شاشته فأتت من نوع IPS، مقاسها 12 بوصة، دقة عرضها (2196/1464) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، تعمل الشاشة باللمس كما زوّدت بقلم ذكي للكتابة والرسم عليها.



لم يحصل الجهاز على منفذ Surface Connect كما في حواسب مايكروسوفت اللوحية السابقة، بل زوّد بمنفذ USB-C ومنفذي USB 3.2 Type-C يمكن استخدامهما للشحن ونقل البيانات، ويمكن استخدامهما لوصل الجهاز مع شاشتين كبيرتين بدقة 4K. (روسيا اليوم)