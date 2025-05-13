Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة "سامسونغ" تكشف عن أنحف هواتفها الذكية.. وهذا سعره

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1359576-638827144231532410.png
Doc-P-1359576-638827144231532410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت سامسونغ إلكترونيكس، الثلاثاء، عن أنحف طراز من فئة الهواتف الذكية الرائدة لديها حتى الآن، والذي يضم ميزات الذكاء الاصطناعي المعززة.
Advertisement

وجاء إطلاق الهاتف الجديد إس25 إيدج لملاحقة زيادة الطلب على الهواتف الذكية الأسهل حملا، خاصة من المستهلكين في العشرينات والثلاثينات من العمر.
 
وقالت سامسونغ: "كانت ردود الفعل واضحة.. المستخدمون أرادوا شيئا أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء"، إذ أجرت تغييرات في بنية الهاتف لتقليل سمك المكونات الداخلية، بما في ذلك لوحة الدوائر المطبوعة والأنظمة الحرارية.

وقال محللون إن الهدف من توقيت الإطلاق هو استباق أبل التي من المتوقع أن تطلق نسخة أنحف من هاتفها آيفون في النصف الثاني من العام.
 
وأشارت سامسونغ إلى أنها ستطرح إس25 إيدج للبيع بكوريا الجنوبية في 23 مايو وبالولايات المتحدة في 30 مايو، مضيفة أنها ستطرحه في نحو 30 دولة منها الصين وأوروبا.

ويأتي الهاتف الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا بشاشة مقاس 170 مليمتر وبسمك 5.8 مليمتر، مما يجعله أكبر من طراز إس25 الأساسي لكنه أثقل بشكل طفيف.

ويحتوي الهاتف الجديد على أحدث وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة من سامسونغ، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين التفاعل الفوري مع الجهاز بصورة مرئية أو مسموعة باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
شركة Oppo تكشف عن أفضل هواتفها الذكية
lebanon 24
13/05/2025 12:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً... سامسونغ تكشف رسميًا عن أنحف هواتفها على الإطلاق
lebanon 24
13/05/2025 12:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بتصميم مبتكر وشاشة مدمجة..سامسونغ تقترب من إطلاق نظارتها الذكية "Project HAEAN"
lebanon 24
13/05/2025 12:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/05/2025 12:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2025-05-13
03:00 | 2025-05-13
23:00 | 2025-05-12
16:00 | 2025-05-12
13:38 | 2025-05-12
10:57 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24