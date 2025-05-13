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تكنولوجيا وعلوم
شركة "سامسونغ" تكشف عن أنحف هواتفها الذكية.. وهذا سعره
Lebanon 24
13-05-2025
|
01:00
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كشفت
سامسونغ
إلكترونيكس، الثلاثاء، عن أنحف طراز من فئة الهواتف الذكية الرائدة لديها حتى الآن، والذي يضم ميزات
الذكاء الاصطناعي
المعززة.
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وجاء إطلاق الهاتف الجديد إس25 إيدج لملاحقة زيادة الطلب على الهواتف الذكية الأسهل حملا، خاصة من المستهلكين في العشرينات والثلاثينات من العمر.
وقالت سامسونغ: "كانت ردود الفعل واضحة.. المستخدمون أرادوا شيئا أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء"، إذ أجرت تغييرات في بنية الهاتف لتقليل سمك المكونات الداخلية، بما في ذلك لوحة الدوائر المطبوعة والأنظمة الحرارية.
وقال محللون إن الهدف من توقيت الإطلاق هو استباق أبل التي من المتوقع أن تطلق نسخة أنحف من هاتفها آيفون في النصف الثاني من العام.
وأشارت سامسونغ إلى أنها ستطرح إس25 إيدج للبيع بكوريا الجنوبية في 23
مايو
وبالولايات المتحدة في 30 مايو، مضيفة أنها ستطرحه في نحو 30 دولة منها
الصين
وأوروبا.
ويأتي الهاتف الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا بشاشة مقاس 170 مليمتر وبسمك 5.8 مليمتر، مما يجعله أكبر من طراز إس25 الأساسي لكنه أثقل بشكل طفيف.
ويحتوي الهاتف الجديد على أحدث وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة من سامسونغ، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين التفاعل الفوري مع الجهاز بصورة مرئية أو مسموعة باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة. (سكاي نيوز عربية)
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