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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق مساعدها الذكي Gemini إلى مجموعة واسعة من الأجهزة

Lebanon 24
14-05-2025 | 00:36
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أعلنت شركة غوغل خططها لتوسيع نطاق مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي “Gemini”، ليصل قريبًا إلى مجموعة واسعة من الأجهزة، تشمل أجهزة التلفاز العاملة بنظام google tv، والسيارات العاملة بنظام android Auto، وساعات Wear OS الذكية، وأجهزة الواقع الممتد (XR) التي تعمل بنظام أندرويد.
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ومع أن الشركة لم تحدد مواعيد دقيقة لإطلاق المساعد لهذه المنصات، فإنها أشارت إلى جداول زمنية عامة تمتد على مدى الأشهر المقبلة.

وفي أجهزة التلفاز بنظام Google TV، سيتيح Gemini للمستخدمين طلب توصيات مُصممة بنحو خاص لأفراد العائلة، مثل “أفلام حركة مناسبة للأطفال”، كما يمكن للمساعد تقديم شروحات مبسّطة للأسئلة التعليمية، مثل الرد على طلب “اشرح النظام الشمسي لطفل في الصف الأول”، مع عرض مقاطع فيديو تعليمية للأطفال من يوتيوب. وذكرت غوغل أن Gemini سيصل إلى أجهزة Google TV “في وقت لاحق من هذا العام”.

وأما في السيارات، فسوف يسهم Gemini في تحسين تجربة التفاعل الصوتي دون استخدام اليدين عبر فهم السياق والمحادثات الطبيعية خلال القيادة. ووفقًا لما صرّحت به جومي كيم، مديرة المنتجات وتجربة المستخدم في أندرويد، فإن المساعد “يمكنه مثلًا العثور على محطة شحن قريبة” لشحن السيارة الكهربائية، كما يستطيع تلخيص الرسائل النصية من تطبيقات المراسلة المتصلة.

ومن المقرر إطلاق Gemini في نظام Android Auto “خلال الأشهر المقبلة”، على أن يصل لاحقًا إلى السيارات التي تعتمد نظام Google built-in أيضًا.

وفي ما يتعلق بساعات Wear OS الذكية، فقد أشارت جوجل إلى أن Gemini سيوفّر تجربة استخدام طبيعية دون الحاجة إلى استخدام عبارات دقيقة أو الكتابة على الشاشات الصغيرة، مما يجعله مثاليًا للأسئلة السريعة في أثناء التنقل.
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