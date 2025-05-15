20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً
Lebanon 24
15-05-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
oneplus
لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يكون من أفضل الحواسب اللوحية التي ستظهر العام الجاري.
Advertisement
حصل حاسب OnePlus Pad 2 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675 غ، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها 2400/33929 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، ودعمت بتقنية Dolby Vision.
يضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
زود الحاسب بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات
bluetooth
5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.
مواضيع ذات صلة
متحدية آبل وسامسونغ... Vivo تطلق حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
متحدية آبل وسامسونغ... Vivo تطلق حاسبها اللوحي الجديد
16/05/2025 08:10:41
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Honor تعلن عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
شركة Honor تعلن عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
16/05/2025 08:10:41
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Oppo تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
Lebanon 24
Oppo تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
16/05/2025 08:10:41
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Oppo تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
Lebanon 24
شركة Oppo تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
16/05/2025 08:10:41
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
Lebanon 24
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
23:00 | 2025-05-15
15/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون يستجيب لأفكارك… تقنية آبل الجديدة تغير قواعد الاستخدام
Lebanon 24
آيفون يستجيب لأفكارك… تقنية آبل الجديدة تغير قواعد الاستخدام
15:00 | 2025-05-15
15/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة يوتيوب الجديدة: الإعلانات تظهر بعد أكثر لحظات الفيديو تأثيرًا
Lebanon 24
خطة يوتيوب الجديدة: الإعلانات تظهر بعد أكثر لحظات الفيديو تأثيرًا
12:00 | 2025-05-15
15/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم القطة.. مخلوق "غامض" بأيدٍ بشرية يُحيّر العلماء (صور)
Lebanon 24
بحجم القطة.. مخلوق "غامض" بأيدٍ بشرية يُحيّر العلماء (صور)
08:25 | 2025-05-15
15/05/2025 08:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني
05:00 | 2025-05-15
15/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
02:19 | 2025-05-15
15/05/2025 02:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-05-15
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
15:00 | 2025-05-15
آيفون يستجيب لأفكارك… تقنية آبل الجديدة تغير قواعد الاستخدام
12:00 | 2025-05-15
خطة يوتيوب الجديدة: الإعلانات تظهر بعد أكثر لحظات الفيديو تأثيرًا
08:25 | 2025-05-15
بحجم القطة.. مخلوق "غامض" بأيدٍ بشرية يُحيّر العلماء (صور)
05:00 | 2025-05-15
إليكم مواصفات الهاتف الأحدث من سوني
03:51 | 2025-05-15
خبير يكشف.. انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض غداً
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 08:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24