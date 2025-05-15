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تكنولوجيا وعلوم

يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:55
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تستعد oneplus لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يكون من أفضل الحواسب اللوحية التي ستظهر العام الجاري.
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حصل حاسب OnePlus Pad 2 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675 غ، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها 2400/33929 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، ودعمت بتقنية Dolby Vision.

يضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زود الحاسب بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات bluetooth 5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.
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