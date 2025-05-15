يتوقع أن يكون من بين الأفضل... OnePlus تطلق حاسباً لوحياً جديداً

Advertisement

تستعد لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع أن يكون من أفضل الحواسب اللوحية التي ستظهر العام الجاري.حصل حاسب OnePlus Pad 2 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/209.7/6) ملم، وزنه 675 غ، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها 2400/33929 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، ودعمت بتقنية Dolby Vision.يضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.زود الحاسب بمنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات 5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 12140 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.