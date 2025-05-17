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تكنولوجيا وعلوم
"ثورة" جديدة في عالم "الذكاء الاصطناعي".. ما القصة؟
Lebanon 24
17-05-2025
|
14:00
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أعلنت شركة
أوبن
أيه آي عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "كودكس"
القادر
على كتابة التعليمات البرمجية وتحويل الأوامر المكتوبة باللغة
الإنجليزية
إلى أكواد قابلة للتنفيذ، في خطوة اعتبرها البعض "ثورة" في عالم البرمجة.
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وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها أن "كودكس" امتداد لنموذجها الأشهر "جي بي تي-3" لكنه مدرب بشكل خاص على ملايين الأسطر من الأكواد المتاحة عبر الإنترنت، ويمكنه فهم أكثر من 12 لغة برمجية، بينها
جافا
سكريبت، وبايثون، وروبي، وجو.
وأشارت أوبن أيه آي إلى أن الهدف من كودكس هو جعل البرمجة أسهل وأسرع، فبدلاً من كتابة أكواد معقدة يدوياً، يمكن للمستخدم أن يكتب طلبه باللغة الإنجليزية، مثل: "أنشئ موقعاً يحتوي على زر للتسجيل"، وسيتولى كودكس مهمة كتابة الكود المطلوب.
وترى الشركة أن نموذج كودكس للذكاء الاصطناعي لا يساعد فقط المبرمجين المحترفين، بل يُمكنه أن يفتح أبواب البرمجة أمام غير المتخصصين، ويُبسط عملية تطوير البرمجيات بشكل غير مسبوق، خاصة أنه تم دمج كودكس في أدوات شهيرة مثل جيتهب كوبايلوت، الذي يساعد المطورين في إكمال الأكواد تلقائياً أثناء الكتابة، مما يقلل الوقت ويُقلل من احتمالات الأخطاء.
وشددت أوبن أيه آي على أن هذا التطور هو خطوة نحو مستقبل تتعاون فيه الآلة مع الإنسان، لصنع البرمجيات بسرعة وفعالية، لكنها في الوقت ذاته تأخذ مسألة الأمان بجدية، وتسعى لضمان استخدام كودكس بطريقة مسؤولة.
(24)
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