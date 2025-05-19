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تكنولوجيا وعلوم

شاموي تنافس تسلا

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:39
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قالت شركة شاومي الصينية إنها ستطلق يوم الخميس سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات واي.يو7 التي طال انتظارها، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل رقائق للهواتف المحمولة من تطوير الشركة.
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ويصف المحللون السيارة بأنها منافس لسيارة تسلا من طراز (واي) في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، وخيبت شاومي آمال معجبيها الشهر الماضي بعدم عرض السيارة في معرض شنغهاي للسيارات.
وقال لي جون مؤسس شركة شاومي ورئيسها التنفيذي على حسابه على ويبو اليوم الاثنين، إنه سيجري إطلاق واي.يو7 في هذا الحدث إلى جانب منتجات أخرى مثل شريحة الهاتف المحمول إكس رينج أو1 والهاتف الذكي الجديد شاومي 15إس برو.

وبدأت شاومي تصنيع السيارات الكهربائية العام الماضي مع إطلاق سيارة إس.يو7، السيدان بعد أن كانت تبيع الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والأدوات الذكية على مدار 15 عاماً.

 ومنذ كانون الأول الماضي، تفوقت إس.يو7 السيدان على سيارة تسلا طراز 3 على أساس شهري. (24)

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