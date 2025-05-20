تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. أوقفوا هذه الخاصية!

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كشف باحثو الأمن السيبراني في شركة Oligo Security عن مجموعة من الثغرات الأمنية الخطيرة في AirPlay من شركة Apple، والتي أُطلق عليها اسم "AirBorne". وتكمن خطورة هذه الثغرات في أنها من نوع Zero-Click، ما يعني إمكانية استغلالها من قِبل المهاجمين دون الحاجة لأي تفاعل من المستخدم.ووفقاً للتقرير، فإن الثغرات تؤثر على مجموعة واسعة من أجهزة Apple، تشمل هواتف ، وأجهزة Mac، وApple TV، إضافة إلى مكبرات الصوت الذكية وأنظمة CarPlay في السيارات. وقد حُددت 23 ثغرة أمنية، من بينها 17 وسيلة يمكن أن يستخدمها المهاجمون للسيطرة عن بُعد على الأجهزة، ونشر البرمجيات الخبيثة، أو سرقة البيانات، دون علم المستخدم.ويُحذّر الخبراء من أن خطورة هذه الثغرات تزداد في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطارات، حيث يتصل المستخدمون بشبكات Wi-Fi مشتركة، ما يمنح فرصًا أكبر للوصول إلى الأجهزة.وفي خطوة وقائية، أصدرت Apple تحديثات أمان في 31 آذار 2025، شملت أنظمة iOS 18.4، وmacOS Sequoia 15.4، وtvOS 18.4. إلا أن العديد من الأجهزة التابعة لجهات خارجية التي تدعم AirPlay لا تزال مهددة، إذا لم تبادر الشركات المصنّعة لها بإصدار تحديثات أمان.كيف تحمي نفسك؟قم بتحديث جميع أجهزة Apple الخاصة بك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.عطّل ميزة AirPlay عندما لا تكون قيد الاستخدام.حدّد خيار "المستخدم الحالي فقط" في إعدادات AirPlay لتقييد الوصول.تجنّب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة غير الآمنة.ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن سرعة الاستجابة وتحديث الأجهزة هو الأول في مواجهة هذه الثغرات التي قد تُستغل في أي لحظة. (ارم نيوز)